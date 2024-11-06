經濟日報社論／經濟對女力 美大選最後決戰

2024的美國總統大選，很多方面都是史無前例的。（路透）

2024的美國總統大選，很多方面都是史無前例的，譬如現任總統，被迫不得連任、臨陣換將，又如總統候選人經歷兩次暗殺未遂，而且雙方纏鬥，到了投票前一天，兩位候選人的民調仍然平手，七個關鍵搖擺州也不分勝負。如果細究，兩人的強項各自不同，而這次選舉的關鍵，也正好是這兩項：經濟議題與女性選民。

首先經濟議題是川普占上風；雖然美國經濟總體數字看似很好，但是大部分美國民眾對經濟的現狀是不滿的，認為還是川普比較有辦法，CBS做的民調，有六成的人將現在美國經濟描述為「相當糟糕」或「非常糟糕」，只有十分之一的美國人將經濟評為「非常好」，蓋洛普也在民調中發現，約52%的美國人表示，他們及其家人現在的生活狀況比四年前更糟。

然而在七大工業國（G7）當中，美國經濟遙遙領先，9月失業率處於4.1%的低水準，通膨已下跌至2.1%，實際上已與聯準會的2%標準相當，第三季GDP成長2.8%，顯示美國經濟已「軟著陸」。最新一期《經濟學人》，甚至以封面：一飛沖天的火箭上圖案是美元鈔票，標題是「（美國經濟）全球艷羨《The envy of the world》」，來說明美國經濟是多麼的好。

拜登政府就認為，就業數字前所未有的好，通膨已經壓下來，股市欣欣向榮，經濟不是小好而是大好，老百姓的反應簡直是莫名其妙。可是對一般人來說，川普擔任總統時，大家的日子過得不錯。現在，雞蛋的價格幾乎是四年前的三倍，汽車貸款的利率高出50%以上，一些公司正在削減工時，他們希望，川普回任可以扭轉局勢，把好日子帶回來。甚至對華爾街來說，過去一個月，美股三大指數屢創新高，反映出股市已把票投給川普，因為市場認為他比賀錦麗更能處理經濟問題，預期川普獲勝，選前已出利多，所以才會出現屢創新高的聲勢。

在另外一方面，川普與賀錦麗民調膠著近一周之後，在選前三天，竟然有拉開的情況，根據愛荷華州媒體做的民調，傳統上是紅州的愛荷華，竟然民調顯示川普由贏到輸，顯示了最後這幾天的變化，不僅在愛荷華，也反映了附近中西部的變化。

對賀錦麗陣營來說，這代表長期耕耘的路線，以及堅持的立場，終於奏效，女性選民覺醒，女力大爆發，而川普言行嚴重冒犯女性，加上墮胎議題，有可能在最後把賀錦麗推上白宮寶座。譬如賀錦麗在選戰中主打保障婦女生育權和婦女健康，川普則在爭取婦女選票方面提油救火，宣稱他「會保護女性，不管女性喜不喜歡」。此話一出，立即遭到賀錦麗反擊說，川普的發言「嚴重冒犯女性」，但川普本人對此渾然不覺。

川普還說，他將指派退選的盟友小羅勃甘迺迪「致力於女性的健康」，甘迺迪以反疫苗聞名，是懷疑藥物治療的陰謀論者，是衛生部長的熱門人選，這讓許多女性選民更火大。賀錦麗在社群媒體直接回應：「不」。她說，川普指派「某位經常宣揚垃圾科學和瘋狂陰謀論的人，他是最不應該制定美國家庭和兒童健康照護政策的人選。」

賀錦麗陣營更想盡辦法，團結所有能夠號召的女性領袖，藝人從資深的歐普拉、到碧昂絲，乃至泰勒絲，政治人物從兩位第一夫人喜來莉與蜜雪兒，連錢尼的女兒也與賀錦麗同台，來吸引不滿川普的共和黨選民。

截至11月1日已有超過7500萬選民提前投票，根據民調，在這些選民中，賀錦麗領先川普19到29個百分點，而在搖擺州已投票選民中，女性占55%，男性占45%，這對希望女性投票率衝高的賀錦麗是好兆頭。

不過最後是經濟主宰，還是女力當道，要看背後的選民多寡，大家只希望，參與選舉就要接受結果，不要讓美國民主再一次遭到質疑，再一次受到攻擊。