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聯合報黑白集／政治「忘情水」

聯合報／ 黑白集

劉德華演唱會的「中國人」一曲，綠委委王定宇（右）說他是媚共藝人、民進黨政策會執行長王義川說「非常中國的設計」，但綠營少人附和。圖為兩人2019年立委補選時同框。 圖／王義川競選總部提供
劉德華演唱會的「中國人」一曲，綠委委王定宇（右）說他是媚共藝人、民進黨政策會執行長王義川說「非常中國的設計」，但綠營少人附和。圖為兩人2019年立委補選時同框。 圖／王義川競選總部提供
劉德華台北演唱會，一曲《中國人》遭綠營圍剿。民進黨立委王定宇、政策委員會執行長王義川帶頭「出征」，日籍綠名嘴矢板明夫也幫腔，說這是認知作戰。這些攻擊踢到鐵板，出征反遭撻伐；但此類荒謬情境已是台灣日常。

劉德華不僅影視歌三棲，且平日積極參與公益，形象極佳，是少數「零負評」藝人之一。九二一地震時，他積極幫災民籌集睡袋物資；八八風災後，亦號召募款義演。「不老男神」為人欽佩的，不止是顏值、演技和歌藝，還有他的人品。

此次演唱會，原本颱風夜「照常舉辦」的決定確有爭議，但主辦方也從善如流順延舉行。爭議本該到此為止，但綠營卻不肯放過，忽而說劉德華「加入共產黨」，忽而說他是「政協委員」，結果全是造謠。

更荒謬的是，被王義川等人指為「統戰歌曲」的《中國人》，詞、曲都出自台灣人之手，廿多年前即收錄在劉德華專輯中，是其演唱會「必唱曲」。多年來都沒事，為何今年就變成大逆不道？已故歌手張雨生也寫過《心底的中國》，綠營要不要一起清算？

追根究柢，這並不是歌曲有問題，也不是劉德華有問題；而是綠營為了抹黑「中國」，只要看到這兩字就膝射式抓狂。此時此刻，點一首《忘情水》，送給這些因意識形態而失心瘋的政治狂熱者，請試飲之！

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