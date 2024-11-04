聯合報黑白集／鄭銘謙也包庇陳啟昱？

法務部長鄭銘謙。 記者林澔一／攝影

好扯！前台鹽董座陳啟昱藉綠能掏空公司十一億元，南檢聲請羈押，台南地院卻以「罪證不足」為由駁回。南檢抗告成功後，要再開羈押庭，卻已經找不到陳啟昱到庭，疑已偷渡出境。

當事人自知心虛落跑，南院卻大剌剌放他逍遙，還反指檢方罪證不足，這多麼善體人意！也印證那句民間名言：「人一綠，就心盲」。如今，南院還有什麼話可說？那天裁決無保請回的主事法官，都不用接受調查嗎？

更扯的是，藍委謝龍介十天前即由民間管道接獲「綠營涉案大咖要落跑」的訊息，隨即向法務部提出檢舉，但部長鄭銘謙在答覆謝龍介質詢時卻稱，他對案件「不干涉、不知道、不介入」，這是故作無知還是卸責？如今南院丟人又丟臉，法務部接獲謝龍介檢舉後又做了什麼相應處理，鄭銘謙均必須好好調查交代清楚。否則，他也將難逃「包庇」惡名。

賴政府辦了一個鄭文燦，稍稍博得一點「肅貪」的美名，便順勢抄了柯文哲的家。兩個月迄今，仍未查獲老柯金流，又再將他延押兩個月。對比之下，陳啟昱邪惡掏空台鹽十一億，手段極其卑劣；但從南院法官到法務部，個個卻若無其事，隨手縱放。檢方說，已對陳啟昱發布「境管」；但司法縱放都不在乎了，境管算什麼？

跑掉陳啟昱，就知道賴政府肅貪不是玩真的！