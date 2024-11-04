聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

賴清德總統近來頻提「中華民國」相關論述，日前並在民進黨中常會上指出，中華民國是團結國人的最大公約數。 路透

賴清德總統近來頻提「中華民國」相關論述，日前並在民進黨中常會上說明，中華民國是團結國人的最大公約數。然與此同時，民進黨的轉型正義工程，卻逐步進入深水區。這使得所謂的「中華民國論述」，彷彿只是綠營用來包裝「去中國化」的工具。

綠營推動轉型正義，起自前總統蔡英文執政時期，但當時主要聚焦在討國民黨黨產、公布白色恐怖檔案、平復白色恐怖受害者名譽等象徵性或針對政黨的作為。但賴總統上任後，不但任命意識形態鮮明的顧立雄擔任國防部長，亦實現「三軍儀隊撤出中正紀念堂」，還將蔡政府時期草擬卻遲遲未送審的《不義遺址保存條例》草案，提交至立院審議。

若干與轉型正義有關的「個案」處理，顯示賴總統似正加速深化「綠色轉型正義」。其一，是加快著手移除故總統蔣中正的銅像。其中又以國有財產署藉「占用國有地」之由，發函屏東新園鄉中興社區，促其盡速移除蔣中正銅像，引發最大爭議。因中興社區居民是大陳義胞後裔，對蔣中正感念極深，希望能保存銅像。最後是國民黨立委蘇清泉出面協調，「拆銅像」危機才暫告解除。

另一起個案，則是立法院前院長游錫堃建議，將宜蘭「中山國小」改名為「渭水國小」，賴總統大表贊同，並請文化部和宜蘭縣政府共同討論更名事宜。此案荒謬之處，在於中山國小改名無關「正名」，僅因該校是蔣渭水的母校。如果賴總統真的重視中華民國，豈會對於以中華民國國父命名的學校改名，如此輕率允諾？

日前在立法院司法及法制委員會初審的《不義遺址保存條例》草案，更是集「綠色轉型正義」偏狹史觀之大成。所謂「不義遺址」，本應含括所有侵害人權事件的發生地。但蔡政府時期挾立法院多數通過的《促進轉型正義條例》，將轉型正義時期定義為「民國卅四年八月十五日起至八十一年十一月六日止的威權統治時期」。難道「侵害人權事件」，只發生在國民黨威權統治時期？而「不義遺址」不僅排除荷西、明鄭、清朝時期，甚至連曾經發生多次大屠殺、反人權與民主事件的日據時期，都被排除在外。所謂「轉型正義」，既不是為轉型，亦不是為正義，僅是為凸顯民進黨的獨派史觀和反國民黨立場罷了。

從「中興社區拆銅像」和「中山國小更名渭水國小」事件，足證民進黨的轉型正義史觀，不僅不是「全民共識」，甚至是把自己意識形態強加到不同立場者身上的威權作法。賴總統一面高喊「中華民國是團結國人的最大公約數」，另一方面卻以「去中國化」為核心的獨派史觀，對於不同史觀與立場者，完全無視其存在，甚至迫其改變，如此何能侈談「團結國人」？

其實，「中華民國是國人的最大公約數」，既是民意現實，也是兩岸維持和平的要素，賴總統和民進黨不能「偷換概念」，將中華民國「轉型」為獨派竊用；更不能以民進黨意識形態深化「綠色轉型正義」，並在朝小野大局面下，藉由高度政治爭議議題挑起藍綠之爭的手段，從中獲得政治利益。

歡迎「務實的台獨工作者」務實回歸中華民國！如果賴總統真心重視中華民國，就應回歸中華民國憲法和憲法增修條文，揚棄「新兩國論」。如果綠營真的要落實轉型正義，就應放下「綠色轉型正義」史觀，正視歷史真相，而非擷取片面歷史，服務政治目的。否則空喊「中華民國」無法團結台灣，「轉型正義」也只會撕裂社會，造成更多不正義。