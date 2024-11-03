聯合報黑白集／拔管院長與賴選之人

總統府發言人表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，賴清德總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院院長職務。 圖／聯合報系資料照片 司法院首度出現沒院長的窘境，賴清德總統欽點由謝銘洋大法官代理。消息一出，謝銘洋便遭挖出曾連署「拔管」、在太陽花學運時表示「台大沒有把馬英九教好」等鮮明政治站隊過往。

曾經，大法官地位崇高，解釋憲法一槌定音。然而，自前總統蔡英文獨攬大權，滿堂盡皆「蔡選之人」後，憲法守護者淪為執政守護者，司法獨立蕩然無存，人民對於大法官的評價江河日下。

尤其，「蔡選之人」近半任期屆滿，仍然拚著最後表忠，對廢死、國會改革等爭議案做成憲法裁判。但最新民調顯示八成民眾不認同大法官實質廢死判決，逾六成民意支持提高釋憲門檻。憲法判決激起民憤，大法官也難逃民意判決。

大法官們為執政黨賣命，甚至遭批「都姓黨」。當憲法法庭淪為民進黨附隨組織，賴清德指定誰來代理司法院長，其實無關宏旨，只不過是在捍衛綠色威權體制時，「拔管代理院長」似乎比較能控制場面罷了。

至於目前仍待立院審查的七名新大法官「賴選之人」，竟有六人主張廢死，更不乏早早政治站隊，甚至甘為綠營急先鋒者。事實上，新任大法官審查卡關，主因就是多人政治站隊黑歷史，人民怎可能信服其憲法裁判？只要大法官自甘淪為台灣新亂源，憲法法庭化身為民進黨的附隨刑堂，也不意外了。