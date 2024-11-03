經濟日報社論／高關稅時代來臨 做好應變

川普標榜「美國優先」，將美國利益擺第一，世界各國無論是敵國還是友邦，無論是民主國家還是專制國家，都必須服從這個總目標。美聯社

川普或賀錦麗當選美國總統會有什麼不一樣？答案很清楚，賀錦麗當總統將維持現狀，川普上台將帶來激烈變化，無論是國內政策還是世界秩序都是如此。

賀錦麗將是拜登的政策傳人，她也沒有獨特的主張，所以大體上將拜規賀隨，接棒後水波不興。川普不同，他有一套自己主觀性很強的思維，作風麻辣，而且第二個任期內部拉袖子的緩衝力量勢必轉弱，他將更加為所欲為，硬幹到底，在美國及世界掀起巨浪。

川普標榜「美國優先」，將美國利益擺第一，世界各國無論是敵國還是友邦，無論是民主國家還是專制國家，都必須服從這個總目標。他手上掄起的巨棒是關稅。在他第一個總統任期內，他啟用關稅作為經濟外交工具，迫使他國讓利，或者與美國簽訂新的貿易協議。幸虧內部有牽制力量，沒有太走偏鋒，世界貿易體系雖有摩擦，但基本結構大體不變。

如果他重回白宮，按照選舉期間的宣告與承諾去做，將使國際經貿秩序發生巨變。全面提高關稅將不僅是一種談判工具，而且美國詐取他國利益的方法，甚至成為重振美國製造業這個大目標的手段。美國是各國產品爭相競逐的大市場，川普必然好好利用此籌碼，無論他的關稅巨棒如何揮舞，都將重塑新的世界貿易體系。

川普曾聲稱要對所有進口商品加徵10%的關稅，後來又主張徵收10%至20%關稅，中國商品更要徵收60%至200%的關稅。依據投資銀行的估算，最終美國若對中國商品徵收60%的關稅，對其他國家的商品徵收10%的關稅，按進口價值加權計算，美國的平均關稅將從2016年的1.5%、2023年的2.3%躍升至17%。這當然會引發全球貿易壁壘的激增。

川普以「關稅先生」自詡，有多方面的動機。首先是為了平衡美國貿易逆差，其次是想增加政府收入，從而降低其他稅項，使得即將到期的減稅政策可以延長，又可緩解聯邦政府債務滾雪球壓力。另一個目標是加強產業競爭力，為保護美國產業、就業機會和再工業化創造條件。基於這些目標，他已將自由貿易完全棄置，他將窮盡各項法律賦予總統的權力，遂行他的全面關說計畫。他和拜登一樣，根本不理會WTO解決貿易爭端的裁決機制。

賀錦麗如果當選，她不會施行川普的高關稅政策，但從過去紀錄看，她也不是自由貿易的倡導者，她擔任參議員時曾投票反對《美墨加協定》。她或許不會採取全面性加徵關稅政策，只會採取針對性和戰略性的關稅措施，以支持美國受競爭的產業和工人就業機會，同時落實美國的國際政治目標，特別是遏制中國的發展。一如拜登總統選舉時表明反對川普對中國加徵關稅的政策，掌權後全部承襲不變。

關稅在國際貿易上是相向而行的，有來無往非禮也，報復常接踵而來，隨著時間的推移，關稅將重塑貿易模式。比如，供應鏈的轉換在所難免，川普任內加徵中國產品關稅，帶來的效果之一是造成供應來源多元化，減少對中國的單一性依賴，從而刺激了產業鏈的轉換。拜登政府維持了這個目標，結果促成全球經貿結構的變化，改變了國際經濟秩序。

高關稅這個政策工具其實是損人而未必利己，實際上因為進口半成品和成品價格上漲，最終會給本國許多公司和消費者帶來不利後果。自由貿易普惠世界，對美國經濟與民生好處多多，對減少世界各地的貧困也助益良多。美國民粹主義政客卻由於自私或是無知，而選擇訴諸更多經濟民族主義和自我中心的本能來謀求選民支持，反而對國家及世界造成傷害。

美國總統大選結果如果帶來世界的高關稅時代，其實無助於美國逆差和製造業空洞化的問題，反而紊亂了國際經貿秩序，我們只能無奈地說：「笨蛋，問題不在自由貿易！」