聯合報社論／經濟亮麗不包括你：中產階級消失之謎

多數人薪資原地踏步，物價越來越高，房價更高到只能瞻仰。 圖／聯合報系資料照片 民進黨近年屢屢誇稱「台灣經濟廿年來最好」，股市衝上兩萬點，房價動輒一坪破百萬，皆映照出「台灣好發」的景象。然而，一般民眾卻對這樣的好景無感，多數人薪資原地踏步，物價越來越高，房價更高到只能瞻仰。這兩種現象看似矛盾，卻真實並存；其原因，不只是「貧者愈貧，富者愈富」的兩極化，更嚴重的是台灣中產階級正在土崩瓦解。

主計總處日前公布「家庭財富調查報告」，幾個數字讓人心驚。其一，最富的廿%家庭，平均財富達五一三三萬元；最窮的廿%家庭，平均財富僅七十七萬元，兩者差距達六十七倍。這數字，比起卅年前僅十七倍之差，顯示台灣貧富差距的急劇惡化。其二，二○二一年底全台平均家庭財富為一六三八萬元，中位數為八九四萬元，卻有七成家庭的財富低於平均值。台灣的財富，越來越集中在少數人手中，這是令人不安的現象。

除了貧富差距急劇擴大，更可怕的，是中產階級的快速消失。在五分位數中，卅年前，最富有廿%的人擁有全台四十九%的財富；如今，他們則掌握了六十三%的財富。被稱為「中產階級」的第三及第四等分四成家庭加總，僅擁有卅%財富，比卅年前驟減八個百分點。一加一減之間，富人掌握的財富和話語權大大升高，而中產階級則加速沉淪，失去了社會中間的支撐力量。更遑論，最窮的廿%家庭僅擁有不到全台一%的財富，已如同泡沫般載沉載浮。

民進黨或許會辯稱，近年執政黨多次調高基本工資，目的就是在照顧低薪階級。沒錯，提高基本工資確有助於拉抬低薪階級的所得，但對一個制度明顯不公的社會，若不從稅法和再分配制度上作出改革，調高基本工資只是聊勝於無。事實上，因為民進黨屢屢調升基本工資，製造了政府「照顧弱勢」的假象，反而遮掩了中產階級薪資停滯不前的問題。

根據主計總處統計，過去十年，最低薪者的薪資成長了卅二%，最高薪者的薪資成長了廿五%，而中產階級薪資只提升了十七%。這種現象，稱之為中產階級遭到「夾殺」，並不為過。蔡總統曾向媒體記者說，要爭勞工權益，「去跟你們老闆說」。賴總統當閣揆時也說，勞工若不滿意薪水，可以向資方要求「你給的薪水不夠多」。他們都忘了，自己手上握有調節財富不公的權力，可以透過制度改善幫助辛勤的勞動者爭取相應的報酬，結果卻眼睜睜看著中產階級墜落。試問，一個過半年輕人不必納稅的國家，真的是幸福國度嗎？

別忘了，台灣近年的產業結構已有很大變化，經濟的光鮮亮麗，幾全靠著台積電為首的半導體業在發光發熱。目前，台積電約占台股市值的卅六・五%，台股的哀樂幾全被它牽著走；其年營收占我國ＧＤＰ比重約一成，一年繳稅一千多億元，為政府帶來龐大穩定收入。然而，國家經濟過度倚賴一家公司，當然也是危險的。尤其，在半導體的熾熱炫目光環下，遮掩了許多傳產及中小企業無法順利轉型的困境。這些產業的員工原本屬於中產階級，卻不斷向下滑動，執政者能裝作看不見嗎？

中產階級是一個社會安定及鞏固的支柱，而台灣中產階級的弱化乃至消失，是極嚴重的警訊。從蔡政府到賴政府，不斷假藉台積電的光芒炫耀自己的經濟成就，卻忽略台灣原本維持得不錯的均富社會正嚴重傾斜，這是短視近利的作法。台灣經濟亮麗，但多數民眾卻無法分享，這顯非健康的發展。而民進黨多久沒有談過公平正義了！