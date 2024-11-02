經濟日報社論／兩岸不解套 台灣難入CPTPP

台灣在2021年9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今已經三年。 聯合報系資料照

台灣在2021年9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今已經三年。今年11月27日CPTPP將在加拿大召開年度執行委員會；與前幾次執委會召開前相同，政府再次營造台灣申入CPTPP早已準備就緒的氛圍。事實上，與其他申請加入的國家相比，台灣經貿體制最符合CPTPP高標準規範，申入案理應被優先考慮。

政府也對外宣導加入CPTPP，不但是台灣突破區域經濟整合困境，參與國際經貿社會的里程碑，並強調加入CPTPP可以提高台灣GDP，甚至近年來傳統產業出口不振的問題也可迎刃而解，同時在與國外接觸的場合，無不大力呼籲支持台灣加入。加入CPTPP不但成為全民運動，更儼然是提升台灣經貿實力的最佳保證。

CPTPP規定只有在執行委員會中才能討論新會員入會，而且根據慣例，執委會一年召開一次，所以錯過了今年就要再等一年。自台灣申請加入以來，共經歷新加坡及紐西蘭的兩次執委會，另外台灣長期對CPTPP龍頭日本也著力頗深，政府均強調這些國家對台灣友好，有助於台灣成功申入。

平心而論，台灣與上述三國關係不差，下了不少功夫，但也引發不少爭議。解除日本福島地區食品進口限制，對日本將核廢水排入太平洋無大反應，對於維護釣魚台主權更是噤聲。另外台灣早在2013年即與紐西蘭及新加坡簽署自由貿易協定（FTA），台灣一直希望此二國可以藉由過去雙邊FTA成功經驗，支持台灣申入CPTPP。

但遺憾的是，每次均無功而返，而且上述國家不但官方從未公開支持台灣，還曾表達台灣加入CPTPP有政治上的困難度，台灣入會進展仍在原地踏步。

今年CPTPP執委會召開前，台灣有如候鳥再度出現，爭取在CPTPP突圍機會。台灣也宣稱與加拿大經貿關係密切，特別在去年台灣開放加拿大全齡牛肉進口，雙方也簽署投資促進及保障協議，加國可做台灣申入CPTPP的助力。然而與先前如出一轍的是，加國官方仍未公開表達支持台灣。

台灣過去主要是以地主國為軸心，爭取更多支持，但是並未奏效。不過CPTPP以往是以完成英國加入為首要，並未積極處理包括中國大陸及台灣等其他六國的申請案。今年在英國已經加入下，對其他申請者的確是個機會，但也有不少挑戰。

申入CPTPP須在執行委員會中，以共識決通過成立工作小組，才能展開後續談判；但是中國大陸公開反對台灣加入CPTPP，檯面下動作也不斷，各國忌憚對岸壓力，均未表態支持台灣。所以兩岸關係才是台灣申入CPTPP的真正瓶頸，此一環節不解，台灣幾乎沒有機會加入。台灣當然不滿更無法接受加入CPTPP須繫於兩岸關係，但也要面對現實。因為即使在兩岸關係穩定下，2013年台灣與紐西蘭及新加坡簽署FTA，也是在對岸不反對的基礎下進行；之後台灣推動與此二國簽署FTA升級版受阻，也脫離不開對岸阻撓的因素。

台灣與中國大陸持續隔空交火，兩岸關係愈惡化，對於台灣申入CPTPP更加不利，在兩岸強力碰撞下最後有可能雙雙落空，均進不了CPTPP。

另外，中國大陸去年以台灣禁止2,455項大陸產品進口，形成貿易壁壘，對台灣展開貿易報復。大陸多次強調台灣措施違反國際規範，似乎也在意有所指與CPTPP不相容。台灣不接受中國大陸片面制裁，堅持兩岸必須先諮商，雙方因而陷入僵局。不過台灣必須注意CPTPP原則上是所有會員一體適用同一文本，未來若兩岸有機會在CPTPP下互動，台灣不太可能同時加入CPTPP，而能繼續維持對大陸經貿限制。但政府目前似乎刻意迴避此問題，更沒有明確策略，這勢必讓台灣加入CPTPP之路更加漫長。