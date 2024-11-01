經濟日報社論／調高營業稅起徵點 應與物價連動

營業稅的起徵點已經長達17年未調整。 聯合報系資料照

營業稅的起徵點已經長達17年未調整，而這段很長的期間，消費者物價指數（CPI）漲幅已經超過25%，在立法院財委會數度提案要求下，財政部終於同意調高25%。銷售「貨物」的營業稅起徵點，將從目前每月8萬元，調漲至10萬元，銷售「勞務」的起徵點，也將由每月4萬元調至5萬元。近日應會公告，明年1月1日上路。

具體而言，小規模的買賣、製造、新聞出版、農林漁牧礦、公用、娛樂、運輸、一般飲食等業別，明年起每月貨物銷售額達10萬元；裝潢、廣告、加工、旅宿、勞務承攬、倉庫、租賃、行紀、技術及設計及公證等業別，每月銷售勞務達5萬元，才須辦理稅籍登記，並課徵營業稅。未來調升後，受惠廠商家數可望超過25萬家。

除營業稅起徵點，79年制定的「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」，也長達34年未調整，例如資本主薪資最高僅2.6萬元，員工薪資最高僅2.3萬元，房租僅3,500元，嚴重偏離基本工資與租金的當前市場行情，財政部也研議一併調整。但是，營業人免開立發票的門檻每月營業額20萬元則不予調整。

基本上，財政部同意調整營業稅的起徵點和費用標準，雖然時間上落後許久，總算踏出正確的一步，仍然值得肯定。但是僅按17年來的「物價漲幅」調高，仍然不盡合理而有所不足。因為營業稅主要為「從價課稅」，稅負容易受到物價上漲影響，從而有「通膨稅」的特性。當物價上漲時，廠商的進貨成本調高，必須透過調高售價來反映成本，在利潤可能不變、甚至減少的情況下，營業稅係以銷售額或營業額為稅基，導致營業稅的稅負隨物價上漲而自動增加。

而且營業稅的「起徵點」，和所得稅、財產稅的「免稅額」不同。免稅額是指任何納稅人都可以在稅基上減掉該免稅額，若政策上調高免稅額，是所有的納稅人都一體受惠。但是，營業稅的起徵點，只是銷售額低於該額度者，給予免稅的「門檻」，超過該門檻，也就是銷售額超過起徵點，即使僅有1元，即失去享有免稅的資格，必須辦理稅籍登記並課徵營業稅。

因此，財政部僅調高營業稅的起徵點，其實只對極少數銷售額非常低的營業人有所彌補而已，稅收影響甚微。而絕大多數的營業人，包括銷售額略微超過起徵點，但低於20萬元的小規模營業人，都不在財政部此次調高起徵點的受益範圍之內。

也就是說，至少超過100萬家的廠商，隨著物價上漲而不斷增加營業稅的稅負，等同於被課徵了「通膨稅」，財政部卻沒有透過調高起徵點而消除通膨稅。

營業稅具有通膨稅的性質，可從近年來經濟成長率低迷、物價節節上升，廠商營收額甚至衰退的情況下，營業稅收卻超過經濟成長率和物價上漲率的總和，獲得佐證。以112年度為例，經濟成長率僅有1.28%，全年消費者物價上漲率為2.5%，上市公司營業收入年減8.73%，經濟指標負向之下，營業稅卻逆勢增加了280億元，成長率高達5.1%。111年度亦然，全年經濟成長率僅2.4%，物價上漲率2.95%，營業稅稅收卻暴增9%。這些數據，顯示營業稅確實具有「通膨稅」的特性。

為消除營業稅的「通膨稅」性質，僅按過去17年的累計物價上漲率調高起徵點，顯然嚴重不足。建議財政部應將起徵點的調幅擴大為50%，也就是每月銷售貨物額調至12萬元，每月銷售勞務額調高為6萬元。理由是，財政部已經課徵了「通膨稅」長達17年。

其次，為及時反映物價上漲，應當參考綜合所得稅、最低稅負制、遺產及贈與稅的物價連動機制，在營業稅法中，明訂當物價上漲率累計達一定程度時（例如5%），即應按累計物價上漲率，自動調高起徵點，讓營業稅制更臻合理。