聯合報黑白集／白吃萊豬，還變小偷

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，11月將於加拿大登場。今年被視為我國入會關鍵年，行政院經貿辦雖表示已透過各種管道持續爭取加入，但也強調結果非操之在我。 圖／聯合報系資料照片 ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）十一月底召開，因輪值主席國加拿大與我有雙邊協定，官員聲稱今年是台灣入會「關鍵年」。但今年只剩兩個月，賴政府上任後也從未提到這個國際組織，說入會「關鍵年」未免虛張聲勢，根本是不可能任務。

無論如何，加入ＣＰＴＰＰ的茫茫期待，倒勾起了人們「吃萊豬」的新仇舊恨。三年前，蔡政府無預警開放美國萊豬進口，豬農憤怒，全民大譁。當時蔡政府的說詞，就把「吃萊豬，換入會」綁在一起，硬要全民吞下去。如今三年過去，萊豬還卡在喉嚨，ＣＰＴＰＰ仍遠在天邊，這口氣要怎麼吐？

可笑的是，美國早在川普上回執政時就退出ＣＰＴＰＰ，民進黨還把開放美國萊豬當成入會前提，也太欺負台灣百姓無知。最近川普變本加厲，一再指控台灣是「晶片小偷」，並聲稱台灣應該向美國繳納「保護費」。對這些狂言，賴政府上下一片鴉雀無聲，沒有人敢站出來反駁，難道台灣真變成美國的保護國了嗎？卓榮泰被問及此事，答稱「我不同意」，但話也只敢對著在野立委說。他為何不叫林佳龍或郭智輝提出澄清或抗議？

最近，就連ＡＩＴ處長谷立言都對台灣指指點點，說台灣綠電不足，台積電才赴美設廠。此話，當場打臉郭智輝和卓榮泰自詡台灣「綠電充裕」之說。面對美國，賴政府摸不到腰桿了嗎？