經濟日報社論／自民黨大敗後的日本經濟走勢

日本首相石破茂。 路透

經濟政策得民心者得天下，日本眾議院大選又再次得到印證。上周日大選自民黨因政治獻金醜聞，在大選之前已經被預測，其與公明黨的執政聯盟，無法獲得國會半數席次；而這次大選最出乎意料的，是小黨國民民主黨的崛起，從選前的七席暴增四倍到28席，其關鍵在得民心的經濟政策。

這次選舉由於自民黨大敗，多數在野黨都大幅增加席次，其中以國民民主黨增幅最大。增幅大到超出國民民主黨自己的預料，導致因沒有推出足夠的候選人，白白將三席政黨票席次送給他黨。

除了選票出乎意外暴增，在選舉造勢場合，國民民主黨也出現過去日本少見，20到30歲年輕人大量聚集的場面，是日本這次選戰最大的旋風。為何國民民主黨能在選戰中成為年輕人的寄託？簡單來說，該黨提出短期內可行的所得增加方案。日本在過去兩年由於高通膨，實質薪資幾乎是月月負成長，民眾過足苦日子。這次選舉，各政黨也喊出要讓民眾過好日子。

前首相岸田文雄前在去年喊出，在2030年代中期最低時薪達到1,500日圓。這幾乎成為這次大選所有政黨的經濟政策，自民黨跟公明黨還加碼要在五年內達標。然而目前日本平均最低時薪為1,055日圓，要在五年內達到1,500日圓，等於要每年調升7%以上。這樣不可能的政策，連經團連會長都無奈說是「亂暴的議論」。

當各黨喊出聽起來漂亮，但數年內落實機率為零的最低薪資政策時，國民民主黨喊出盡快落實最低時薪到全國一律的1,150日圓。儘管這個數字已經低於東京今年10月起的最低薪資，但對於還不到千圓多數地方都市的年輕人，1,150的儘快落實卻是可行性高的魅力政策。

此外，不少在野黨如日本維新會、令和新選組都提出降低消費稅的政策。然而降低消費稅茲事體大，在沒有替代財源下幾乎不可能實現。

相較於降低消費稅這種不太實際的選舉口號，國民民主黨提出增加「實拿所得」政見，主張「所得稅扣除額」從103萬調升至178萬日圓，這對許多年收只有兩、三百萬日圓的低薪年輕人來說，如天降甘霖。

國民民主黨代表玉木雄一郎，是財務省官僚出身，在這次大選中，相較於他黨畫大餅式經濟遠景，玉木提出可行性高，充滿年輕世代生活感的細緻政策，成為這次大選最大贏家。儘管國民民主黨目前只是在野第三大黨，卻已成為關鍵少數。

石破首相領導的自‧公聯盟，加上國民民主黨的28席，可超過國會半數席次。雖然國民民主黨已經表明不會參與自‧公聯盟，但不排除未來政策上與自民黨合作。事實上過去國民民主黨也曾投票支持過自‧公聯盟的國會預算案，說明兩者之間有合作的可能。

儘管未來政局不確定性高，但是市場評估自‧公聯盟與國民民主黨的策略性合作，將是最有可能的執政方式。日經新聞分析，因為國民民主黨主張降稅的擴張性財政政策，如果自民黨配合之，短期內日本經濟將會有不錯表現。

另外，也因為國民民主黨強調庶民經濟生活，對於央行升息持保留態度，增加未來日銀升息的政治難度，選舉結果出來後，日圓立刻從152跌破到153。

總結來說，選後日本應該會由自‧公聯盟掌舵，國民民主黨的擴大財政政綱會因為與執政聯盟合作，而被落實為實際政策。加上明年夏天有參議院選舉，自民黨也會傾向討好選民的撒錢政策。有擴張財政支持，未來一年日本的景氣應該有撐。

至於日銀的升息方向，雖然短期內可能會遭受到政治壓力，但是近來日圓持續走弱，從9月中的139，走貶至153，如果日銀不適時表態，日本民眾將繼續受弱勢日圓與高物價之苦。從現實面考量，現在自民黨是國會少數執政黨，隨時有可能被倒閣。日銀與其聽命於一個不知何時下台的首相，不如按照專業決策辦事，才是動盪政局中的最佳保身之法。