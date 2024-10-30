聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／立法院不如市議會

聯合報／ 黑白集

日前憲法法庭針對國會改革修法宣判多數違憲，在野轟此舉形同用司法權閹割立法權。 圖／聯合報系資料照片
日前憲法法庭針對國會改革修法宣判多數違憲，在野轟此舉形同用司法權閹割立法權。 圖／聯合報系資料照片
憲法法庭判決國會改革法案「大部分違憲」，將立院監督制衡的權力去骨剔筋，搞殘作廢。外界形容立法院淪為「無牙虎」，「虎頭」韓國瑜以「立法程序未被宣判違憲」為由，保持緘默。他的首席幕僚─秘書長周萬來被綠委當「戰犯」嚴審，忍辱說出大實話：大法官「過大限縮立法權」。

周萬來歷經六位立院院長，見證立法權興衰消長，其言有據。此外，台北市議會還能作為對比旁證。

北市議會最近通過京華城、士北科兩大專案調查小組報告，另台智光專案小組則將約談前市長郝龍斌。依議會規定，調查小組約談歷任決策官員，乃至都委會成員及利害關係人，均無需再經大會同意；要調閱文件，市府也不能拒絕。市議會有調查權，但國會調查權卻被大法官閹割。

諷刺的是，北市綠營議員高度肯定調查小組，趙怡翔說調查超越藍綠要釐清柯文哲角色。綠議員及側翼更爭相超譯調查內容，搶先打趴柯Ｐ。市議會擬將報告及約談稿移送監院和檢廉；如果議會調查屬「違憲」，監院及司法院兩憲政機關將如何處置？

大法官釋憲輾斃國會對超思弊蛋的調查，但北市議會查柯市府弊案卻依地方自治暢行無阻，桃園及台中議會也擬設專案小組查弊。大法官限縮國會調查權，豈止堪比重返戒嚴保皇，還把國會搞得不如市議會。

社論

延伸閱讀

不放棄調查權 黃國昌：操作具憲法美感的調查委員會

65％不同意修法提高死刑門檻 羅智強：告訴立委勿成幫兇

影／新國會智庫民調 67%反對主張廢死的大法官提名人

民調／6成7不同意主張廢死的大法官被提名人

相關新聞

聯合報社論／自民黨大敗，日本政局進入戰國時代

歷經長達十二年的「自民一強」的執政優位後，日本自民黨在這次國會大選遭逢重大挫敗。自民黨席次大減五十六席，加上執政聯盟的公...

聯合報黑白集／立法院不如市議會

憲法法庭判決國會改革法案「大部分違憲」，將立院監督制衡的權力去骨剔筋，搞殘作廢。外界形容立法院淪為「無牙虎」，「虎頭」韓...

經濟日報社論／金磚高峰會議對國際金融的影響

俄羅斯主辦金磚五國擴大為九國後的首次高峰會議已在喀山發表宣言後落幕。此次會議既沒有西方媒體期待中印之間的齟齬，也沒有立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。