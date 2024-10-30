聯合報黑白集／立法院不如市議會

日前憲法法庭針對國會改革修法宣判多數違憲，在野轟此舉形同用司法權閹割立法權。 圖／聯合報系資料照片 憲法法庭判決國會改革法案「大部分違憲」，將立院監督制衡的權力去骨剔筋，搞殘作廢。外界形容立法院淪為「無牙虎」，「虎頭」韓國瑜以「立法程序未被宣判違憲」為由，保持緘默。他的首席幕僚─秘書長周萬來被綠委當「戰犯」嚴審，忍辱說出大實話：大法官「過大限縮立法權」。

周萬來歷經六位立院院長，見證立法權興衰消長，其言有據。此外，台北市議會還能作為對比旁證。

北市議會最近通過京華城、士北科兩大專案調查小組報告，另台智光專案小組則將約談前市長郝龍斌。依議會規定，調查小組約談歷任決策官員，乃至都委會成員及利害關係人，均無需再經大會同意；要調閱文件，市府也不能拒絕。市議會有調查權，但國會調查權卻被大法官閹割。

諷刺的是，北市綠營議員高度肯定調查小組，趙怡翔說調查超越藍綠要釐清柯文哲角色。綠議員及側翼更爭相超譯調查內容，搶先打趴柯Ｐ。市議會擬將報告及約談稿移送監院和檢廉；如果議會調查屬「違憲」，監院及司法院兩憲政機關將如何處置？

大法官釋憲輾斃國會對超思弊蛋的調查，但北市議會查柯市府弊案卻依地方自治暢行無阻，桃園及台中議會也擬設專案小組查弊。大法官限縮國會調查權，豈止堪比重返戒嚴保皇，還把國會搞得不如市議會。