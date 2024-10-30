聯合報社論／自民黨大敗，日本政局進入戰國時代

自民黨總裁兼日相石破茂28日在東京中央黨部記者會，為27日眾院大選敗選道歉。 （歐新社） 歷經長達十二年的「自民一強」的執政優位後，日本自民黨在這次國會大選遭逢重大挫敗。自民黨席次大減五十六席，加上執政聯盟的公明黨，合計僅二一五席，仍達不到過半所需的二三三席。石破茂上任首相僅八天就發動閃電戰術解散國會，結果卻讓自民黨陷入更少數的困境，連他自己首相的寶座也搖搖欲墜。

自民黨去年接連爆發安倍派、二階派及岸田派的政治獻金回扣醜聞，再加上日圓貶值帶來的物價高漲，日本社會早已出現政權輪替的呼聲。但石破茂卻未嗅到這股民心氛圍，還誤判情勢，想趁著剛當選首相的政治蜜月期讓自民黨一舉擺脫低民調的泥淖，利用在野黨措手不及坐收漁利。沒想到，在野黨順勢把政治獻金醜聞當成「私房門」，作為選戰主打議題，讓選民找到教訓自民黨的機會。

再者，石破茂虛應故事的政治改革，並無法取信於民。選前，石破茂為了宣示其改革決心，決定不提名涉入政治獻金弊案的十二名國會議員。然而，自民黨卻未在這些選區推出候選人與其競爭，等於想保送他們上壘。其後，外界還發現，自民黨竟補助每位候選人兩千萬日幣。為此，在野黨在選戰中喊出：唯有政權輪替，才是最大的政治改革。可見，石破茂與民意大幅脫節。

猶記得，在二○○九年自民黨大敗失去政權時，石破茂曾登高一呼，要求麻生太郎辭去自民黨總裁；這也讓石破茂取得「自民黨內的反對黨」的封號。但這次自民黨再次遭逢敗選，石破茂卻反堅決拒絕辭去首相，只說要尋求與其他政黨合作的可能。石破茂的態度改變為何如此之大？

主因是，石破茂深知在野諸黨有如一盤散沙，各有政治盤算，根本不會團結。這次，在野五黨的總席次達二三五席，已經過半。亦即，只要它們合作組成「在野大聯盟」，共推首相人選，即可複製二○○九年的前例，讓自民黨再次淪為在野黨。問題在，擁有卅八席的日本維新會，與廿八席的國民民主黨，卻宣布要走自己的路，不會與任何政黨結盟。它們與最大在野黨「立憲民主黨」系出同門，都是由民主黨分裂出來的，但彼此在重啟核電、修憲議題上立場南轅北轍，相互攻訐。因此，讓石破茂可以見縫插針，找到以拖待變的機會。

那麼，接下來日本政治該何去何從呢？這次自民黨雖未取得過半席次，但仍是國會最大黨。石破茂為了確保自民黨執政權及其個人的首相寶座，設下了三道防線。第一道防線，是積極拉攏立場與「立憲民主黨」相左的「日本維新會」及「國民民主黨」，邀兩黨與「自公聯盟」共同組成穩定多數的聯合政府。此舉能否奏效，要看石破茂願意釋出多少閣員職位給對方。

若第一道防線守不住，石破茂的第二道防線則是全力防堵日本維新會及國民民主黨配合立憲民主黨黨魁野田佳彥所提出的不信任案，以確保自民黨的執政權地位。最後一道防線則是：在國會舉行的首相指名選舉，只要日本維新會及國民民主黨投下棄權票，在第二輪決選仍然沒有人過半下，則將由得票較多的自民黨繼續執政。若如此發展，石破茂未來將視不同法案屬性，選擇與不同的政黨合作。

二○一二年日本選民給了自民黨一黨獨大的機會，就是要避免少數政府產生的「扭曲國會」。如今自民黨失去國會優勢，又讓日本重新回到多黨不過半的戰國時代。從日本看賴清德的雙少數總統，以及藍白兩黨在國會的選擇性合作，台日兩國的政治似有異曲同工之妙。