經濟日報社論／重新檢視地緣政治風險

台積電。 圖／聯合報系資料照片

最近幾則焦點新聞交雜出地緣政治深刻的面貌，值得我們重新檢視地緣政治風險。首先是美國膠著的總統大選，在主要國家都引發關切。曝光機大廠ASML最近公布2024年Q3業績，其淨訂單量只有26.3億歐元，遠低於市場所預期的53.9億歐元，導致ASML股價當日重挫。

台積電（2330）在今年7月宣稱他們現在已是「Foundry 2.0」，營業範圍包括封裝、測試、光罩等領域，而媒體報導的焦點主要放在反壟斷的意涵。另外，美國商務部最近也關注台積電是否直接或間接為華為提供代工服務。這些因素有一定的關聯性，但更重要的是，反映出地緣政治的結構性因素。

有人將美中貿易戰和科技戰推論為「冷戰2.0」，但是「冷戰1.0」和「冷戰2.0」有本質上的差異。「冷戰1.0」主要是基於國際政治對壘和軍事對抗的因素，而對壘雙方的經濟與產業原本就各自分立發展。若將當前的情勢視為「冷戰2.0」，主要動機是強國的領先優勢之爭和經濟安全等因素，在經濟與產業方面，則因經歷全球化後，需要在「你泥中有我，我泥中有你」下逐步裂解，台灣相關產業將深受影響而難以置身事外。

尤其，美國不僅關切領先優勢之爭，也重視自身的經濟和供應鏈韌性，在2023年11月成立了總統層級的「白宮供應鏈韌性委員會」，宣布強化美國供應鏈措施，九大重點措施中包括：解決供應鏈集中問題和消除影響國家安全的供應鏈缺口；這些因素或多或少涉及台灣。因此，美國的對中國脫鉤和「去風險化」也逐步外擴，涉及到相關盟國。

美國的「長臂管轄權」和策略性競爭固然一開始主要劍指中國，但是也可能憑藉其特定技術和市場的頂層優勢，有意無意地揮向盟國相關的產業和廠商。藉此我們可以理解，台積電對外宣稱現在已是「Foundry 2.0」，實質有其產業生態系和技術發展的邏輯因素，可稱之為先進製程的整合解決方案，但台積電對外訴求比較偏向於擺出避其鋒銳的姿態。

因美中科技戰和地緣政治衝擊，「韌性」也成為許多經濟和公共政策的關鍵字。世界經濟論壇（WEF）在2013所發表的「2013年全球風險：風險因應網絡的一項倡議」中，對「韌性」提出了廣為引用的觀點。WEF認為「韌性」體現在：應對突發意外事件的5R能力，包括：一、耐受能力（Robustness）：可吸收、承受衝擊；二、備載能力（Redundancy）：有餘裕產能或備載系統；三、彈性調適能力：彈性調適和因應；四、即時回應能力（Response）：回應速度；五、恢復力（Recovery）：可恢復的程度。這觀點反映出全球供應網絡的脆弱性前例多僅限於特定地區、產業自主調控回應解決，如大地震、洪水、新冠疫情產生的斷鏈風險。但近來「韌性」已升級為國家層次安全議題，其內涵也隨之改變，從因應突發事件轉變為應對國際地緣政治之結構因素。

因此，經濟安全與經濟韌性目前已較著重於中長期性質的結構因素，產生質變，投射出新的應對方向。WEF和之前的觀點比較偏重於因應突發事件，如大地震、洪水、疫情所產生的局部封城，在產業層面的應對方式主要是：掌握供應鏈透明度、異地備援、多源採購模式、產品設計模組化等。相對地，經濟韌性目前主要體現在應對國際地緣政治之結構因素，如大國衝突、國家安全、供應鏈集中度，乃至淨零碳排，產生新的經濟韌性課題。

例如，因應美中等大國科技衝突，其他國家業者要避免「踩地雷」，企業決策須可能要加強瞭解你的客戶（KYC）、瞭解產品內容及去向（Know Your Product）、瞭解供應鏈。另外，產業在關鍵領域也須因市場制宜，形成區隔化的供應鏈，或有效因應產品架構、技術標準、供應鏈體系之爭。