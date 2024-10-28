經濟日報社論／貿易的夕陽無限好？

經濟部21日發布9月外銷訂單金額為537.9億美元，年增4.6%，落在預測值的下限。聯合報系資料照 經濟部公布，9月外銷訂單538億美元，年增率4.6%，是連續七個月正成長。這和國發會9月底發布的景氣燈號為「紅燈」相互呼應──台灣經貿在人工智慧、高效運算和雲端產業加持下，彷彿呈現著一片榮景。

然而，大家不太留意的是，資料中也呈現化學品和塑橡膠製品接單年增率分別為-8.5%和-1.1%的窘況。事實上，工業生產指數也顯現傳統產業正逐漸衰退的現象。若以2021年為基期（指數為100），8月重要傳產生產指數分別為：基本金屬74.9、化學材料及肥料74.6、機械設備86.9、汽車及其零件89.4。短短三年，上列傳產生產跌幅都超過一成，令人怵目驚心。

除土地、勞動、資本等生產因素之價格差異，造成成本和競爭力差異以外，是否面對「關稅」，也是影響貿易出口的關鍵因素。目前，全球三分之二製造品是免關稅或優惠關稅的，而未獲任何關稅優惠的製造品，平均約負擔10%關稅。對製造業起家的台灣而言，有無關稅對出口關係重大。幸好，出口主力資訊產品和相關電子零件，因參加了「資訊科技協定」（ITA），得以和其他的84個成員互免關稅，在國際大放異彩以外，傳統產業在關稅重負之下，日益成為「夕陽產業」。

在關稅對產業發展如此重要之下，我國因受制於對岸，過去只能對中美洲幾個邦交國成功簽署自由貿易協定（FTA），得以互免關稅以外，最近十年除2013年分別和紐西蘭、新加坡成功簽署之後，迄今毫無斬獲；連口口聲聲志在必得的CPTPP，看來也是前途未卜。奇怪的是，一般國人似乎也甚少關心，對照周遭競爭國家努力拚搏的狀況，國人冷漠而無感。台灣傳統產業就像熱鍋裡被溫水煮熟的青蛙，逐步邁向衰亡。整體出口屢創新高，其實只是夕陽無限好，只要全球景氣一變或競爭者變得更強，我國出口極可能立刻轉變為一片漆黑。

看看我們周遭競爭者是如何努力的：南韓在2004年成功和智利簽署了自貿協定後，立刻快馬加鞭，在2012年之前接續和新加坡、歐洲自由貿易協會（四個成員國）、印度、東協、歐盟、美國成功簽署。但並不滿於此，2014-2016年間又密集和澳大利亞、加拿大、紐西蘭、中國、越南、哥倫比亞完成簽署。雖因門戶大開遭到國內激烈反對，卻還是能在2021年後陸續和中美五國、土耳其、印尼、柬埔寨、以色列簽署。可以看出，南韓和全球主要貿易國家都已貿易自由化，產業可以平衡發展，不必依賴少數產業，經濟安全遠勝台灣。

別只說南韓這個競爭力極強的國家，連保護色彩濃厚的印度，自從2002年和鄰國斯里蘭卡簽署了貿易協定後，2007-2017年間又分別和新加坡、不丹、智利、尼泊爾、馬來西亞、日本、東協、泰國、模里西斯簽署，前兩年（2022-2023）又加上阿聯和澳大利亞。亦即，鄰近印度的國家多成為它的投資來源和出口對象，國際競爭力也因此大增。

世界並未因我們遲滯而停下腳步，以近三年（2022-2024）來看，值得留意的協定包括中國大陸和塞爾維亞、厄瓜多、柬埔寨、尼加拉瓜簽署，英國和澳大利亞、紐西蘭簽署，南韓也和柬埔寨、印尼簽署，東協自貿區再簽署升級版，日本和東協在原有的「貨貿」基礎上再簽署「服貿」；連戰亂中的烏克蘭都能在今年勉力和加拿大簽署；凡事要大陸點頭的香港，都可以用「獨立關稅領域」的身分和中國、紐西蘭、歐洲自由貿易協會、智利、澳門、喬治亞、澳大利亞、東協簽署了八套協議。我們若不奮起直追，傳產的末日應該已經不遠。

難以令人理解的是，連北京難有影響力的印度，或成天和它唱反調的歐美日等國，我們也都毫無作為，傳統產業的未來，真的看不到一絲曙光嗎？