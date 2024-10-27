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聯合報黑白集／AI、資本與棒球聖杯

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「大谷翔平50轟紀念球」被台灣買家優式資本標下。 （路透）
「大谷翔平50轟紀念球」被台灣買家優式資本標下。 （路透）
中華職棒中信兄弟隊抱回隊史第十座總冠軍，讓擠爆球場的兩萬球迷熱血沸騰。不過，此際勾引更多球迷心弦的，卻是台灣企業以一點四一億台幣天價，捧回全世界棒球迷心目中的「聖杯」—大谷翔平「五十轟五十盜」紀錄的第五十轟全壘打球。

台灣企業以雄厚實力、精準競標出價策略，打敗勢在必得的日本企業。一般球迷相當陌生的優式資本一戰成名，讓台灣在世界再次露臉，也迫使日本企業為沒留住大谷五十轟紀念球公開道歉。優式資本則聲明樂意與台日各機構合作，安排公益展出，讓日本球迷鬆了口氣，台日球迷都期待近距離親賭聖杯風采。

但競標過程的商戰策略與AI精算，顯然已將球迷的美好想望與資本炒作緊緊綑綁，帶入福禍難料的境地。畢竟優式資本正是靠程式交易巨量股票積累雄厚資本，被稱「台股套利王」；大谷五十轟紀念球也成為其AI計算的標的物，這次競標將棒球聖杯巧妙與其核心競爭技術連結，單就吸晴度與網路流量就已回本，更不用說大谷對全世界棒球的影響力仍持續上升中。

值得企業更多關注的是台灣多數賠錢的職棒、血虧的職籃，以及長年仰仗政府輸血的各單項運動困境，顯然企業善盡社會責任，還能再多做些什麼。只是，如此無形又無實利的社會責任，AI真能算得清？

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