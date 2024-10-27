聯合報社論／川普若逆轉賀錦麗，國際形勢將有何變化？

賀錦麗（右）與川普（左）的選情陷入膠著。美聯社 距離美國總統大選還有九天，從目前民調及關鍵州情勢來看，民主黨候選人賀錦麗的領先差距都急遽縮小，反而共和黨候選人川普有後來居上的聲勢，不過兩人的差距太近，現在很難預測。

美國總統是全世界最有權力的職位，其選舉向來全球矚目。這項選舉決定的不僅僅是美國政治的走向，更重要的是由於美國的全球霸權與影響力，也會加速全世界政治的趨勢。

首先，全球民主國家在過去十年開始急速右傾，不僅轉向保守主義，更傾向民粹主義。野心政治人物經由選舉取得政權後，就越過民主原則與人權保障的基本紅線，開始名為民粹、實為個人集權的統治。這股趨勢以川普在二○一六年選上美國總統為開端，接著是匈牙利總理奧班、印度總理莫迪，乃至法國總統馬克宏都有些許的民粹政治色彩。

民粹政治最明顯的特性，就是聲稱替底層被忽略的老百姓講話，反對既存的政治體制，有濃厚的個人色彩。川普反對深層政府，按照自己的意思改造共和黨；莫迪有強烈的印度教民族主義，馬克宏旋風也橫掃傳統左右勢力。川普如果再度選上，將讓民粹主義站上全球最高點。他與奧班、法國極右派的雷朋等人過從甚密，未來的川普總統更有可能組成全球非自由同盟，發揚其反移民、政教合一的意識形態。

其次，全球化從一九七○年代開始被歌頌，十年前開始引發反感；這股反全球化浪潮不是以全球無產階級聯合的方式出現，而是各國的藍領階層與工會以選票要索政治人物，採取保護主義，以關稅壁壘阻止廉價的進口貨。

川普是第一個敏銳發覺這個現象的美國政治人物，尤其在中西部的搖擺州鐵鏽帶，這裡的汽車業與鋼鐵業曾是民主黨的鐵票區，但受到川普的「讓美國再度偉大」口號吸引，紛紛倒向共和黨。民主黨猝不及防，二○一六年希拉蕊．柯林頓雖然贏得最多的普選票，卻輸給了川普的選舉人票，後來的拜登記取教訓，川普對中國大陸設下的懲罰性關稅，拜登不敢拿掉，生怕惹怒受保護的企業與勞工，美國至今不敢加入自己一手催生CPTPP，可見保護主義已是美國政治主流。

川普選前表態要對所有中國貨加徵六十％甚至一百％關稅，外國商品加徵廿％關稅，如果付諸實施，勢必會引發歐盟與中國大陸的關稅報復，屆時全球將形成數個關稅同盟，自二次大戰結束以來的貿易自由化，將正式結束。

最後，民主黨與共和黨總統候選人最大的不同，就在孤立主義。賀錦麗基本上遵循拜登的路線，維繫歐洲、亞洲的盟國；在歐洲，支持烏克蘭對抗俄羅斯；在亞洲，挺台灣與菲律賓對抗中國大陸。但川普認為盟國都在占美國便宜，不斷要求盟國提高國防經費到荒謬的程度；對於俄烏戰爭，口口聲聲說會在廿四小時內安排停火；對於中共可能入侵台灣，則不肯明確表態，只說習近平是他的朋友，不會這樣做。

美國曾在一九二○到三○年代奉行孤立主義，當時認為有兩大洋保護，海外紛爭不關美國的事，結果希特勒的野心與侵略還是逼得美國必須介入。二次大戰後，美國特別成立北約，並在亞太締結諸多雙邊防禦條約，防止噩夢重演。現在川普如果選上，孤立主義將捲土重來。

美國的總統選舉，固然是美國自己的事，但有鑑於美國的全球影響力，世界各國都非常關心；美國總統選舉的結果，無論是帶來民粹主義、保護主義，還是孤立主義，都會影響全世界的政治動向，台灣不可不慎。