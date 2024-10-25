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聯合報黑白集／等待光復節的新詮釋
今天是台灣光復七十九周年，過去曾是重要的節日，近年在「去中」與「戀殖」史觀下備受冷落。隨著賴總統近期發言，或許有敗部復活的機會。
蔡英文提到中華民國，一律從一九四九年起算。但若無一九四五年的抗戰勝利，台灣如今仍是日本殖民。賴清德一向標榜台獨路線，最近卻在國慶以一九一一年的辛亥革命破題，讚揚志士建立民主共和國。他在陸軍官校百年校慶，也讚揚黃埔校友在東征、北伐、抗戰的犧牲。
這類肯定中華民國法統的發言，立刻有側翼文人「捧哏」，讚揚賴清德向光譜中間靠攏，是爭取認同的高招。藍營內部也有警覺，若不釐清論述，將在紅綠夾擊下邊緣化。
賴總統推崇辛亥革命，強調民國創立早於人民共和國，過去綠營抨擊的「外來政權」、「流亡政府」也就無法再提。如此一來，不僅八二三絕非「他們國民黨的事」，抗戰也不再事不關己；長年拼湊的台灣地位未定論，也可送進歷史垃圾堆。對於「皇道樂土」的孺慕，這類日本主流社會都羞於提及的論調，也別再說出來丟人現眼。
民進黨若不願放下「去中」與「戀殖」，即證明對中華民國的強調只是「提籃假燒金」，政治操作罷了。賴總統想讓大家相信自己「玩真的」，就請從正視光復節，肯定台灣脫離殖民、回歸中華民國開始。
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