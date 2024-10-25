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經濟日報社論／馬斯克替川普助選 恐得不償失

經濟日報／ 經濟日報社論

馬斯克耗資7,500萬美元成立了「美國政治行動委員會」，旨在幫助川普競選。 美聯社
馬斯克耗資7,500萬美元成立了「美國政治行動委員會」，旨在幫助川普競選。 美聯社

美國企業家馬斯克所創辦的產業，往往異想天開，從衛星天網到電動車，從腦植晶片到人工智慧機械人，但是從來沒有像現在玩政治，玩得這麼令人瞠目結舌。

今年5月，馬斯克耗資7,500萬美元成立了「美國政治行動委員會」，旨在幫助川普競選。美國今年的總統大選結果，要由三大「鐵鏽州」及四大「陽光州」所決定，馬斯克也把重點放在這七大搖擺州。只要是這七個搖擺州的選民在請願書上簽字，內容有二項：一是捍衛憲法第一修正案，即言論自由；二是捍衛憲法第二修正案，即擁槍權，並留下個人資訊者，每人給予47美元的獎賞，如果選民向其他合格選民推薦簽署，每推薦一名額外獲得47美元的獎勵，重中之重的賓州連署者的資金，更提高到每人100美元。

此舉表面上是支持美國憲法，但實際上，馬斯克的「美國政治行動委員會」，就是支持川普競選活動的組織，幫助動員並登記搖擺州的選民，被視為是以「鈔能力」為川普催票。

馬斯克的目的是，在七大搖擺州拉到80萬至100萬政治冷感的人士出來投票，他相信這些人中的大部分最終會把選票投給川普。10月19日馬斯克更宣布，從現在起至11月5日投票之日，每天他會從簽署請願書的賓州選民中，隨機抽取一位幸運者發放100萬美元，從而把選舉推向賭盤狂歡之中。

川普則投桃報李，在重回他被刺殺的地點辦造勢會時，馬斯克是特別來賓；他更宣布，如果當選將成立一個由馬斯克領導的「政府效率委員會」，對聯邦政府進行「全面財務和績效審計」並且提出「積極改革建議」，削減不必要開支。

馬斯克雖然沒有要求投給川普為由付錢給選民，但明顯是在介入選舉，更何況，他還使用他的社群媒體X，大肆散播川普陣營製造的陰謀論，完全不顧及媒體的中立；川普宣布選上後要賦予馬斯克重任權位，相對則是在吸引馬斯克的粉絲，也是對價關係，更何況，馬斯克的諸多企業，接受政府契約，絕對會有利益衝突問題。

如果川普穩贏，我們可以說馬斯克是精明的生意人，早在所有人不敢投資的時候，洞燭機先，先下先贏，但是距離投票只有兩周之際，川普與賀錦麗兩人不分上下，馬斯克的新台幣22億元多投資，很有可能打水漂，更不用說，將危及他的企業未來，馬斯克自己也清楚，曾經承認「如果他輸了，我就完了」（If  he loses, I'm fucked.）。

為什麼馬斯克要這樣做？馬斯克已經是全世界最有錢的人，沒有甚麼東西他是要不到的，但是過去他所創辦的企業，往往與政府法令起衝突，像是無人駕駛車，或是Space-X太空科技，他曾經公開解釋，他之所以這麼挺川普，無非是要「合理的規定」，「如果現在過分管制的趨勢繼續的話，將會扼殺我們到達火星的夢想」。

不過如果川普真的選上，執掌「政府效率委員會」的馬斯克可能會失望了，因為在美國，削減政府職位的權力掌握在國會手中，是由國會來掌控政府財政問題。美國的制度不容許將權力集中在任何一個辦公室或任何個人手中，准許他們像馬斯克在X、特斯拉或SpaceX那樣透過命令來進行管理。

對馬斯克的大撒錢，美法律專家警告，馬斯克的行為可能越界。根據美國《司法部選舉犯罪手冊》，「誘導或獎勵他人投票或登記而付錢，是一種聯邦犯罪，可被判處監禁。馬斯克雖然沒有直接以選票為由付錢給選民，但如果證明其收集選民資訊的行為是在干預選舉，將構成違法。

企業家對政治熱中，但通常不會公開表現出來，只會悄悄捐錢，建立與政治人物的關係，沒有人會像馬斯克這樣直接介入，但就像他創業一樣，勇往直前，完全不顧及後果，但是這次搞糟了，恐怕會得不償失，即使是全球首富如他，恐怕都承受不了。

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