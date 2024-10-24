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聯合報黑白集／卓榮泰不值得倒

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行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
總預算卡關，朝野協商又遲無共識，卓榮泰竟拋出「點菜說」，暗示在野黨可以像餐廳趕人一樣對他提「倒閣」。在野黨不予理會，民進黨還連譏帶諷，笑在野黨「無膽、不敢」。

民主政治玩到昏頭，就會有這種景象。「倒閣」的設計，原是針對極不適任行政院長而設，只要有過半立委同意通過不信任案，閣揆即必須辭職。現在，卻是卓榮泰和執政黨立委在起閧倒閣，把卓揆的榮辱當賭注。好笑的是，卓榮泰不在乎自己去留，綠委也不在乎其人頭，顯示民進黨根本不在乎政府有沒有做實事。

以目前藍白在國會的優勢，若要倒閣，立馬就會通過，卓榮泰也就算完成了他的階段任務。但在野黨此刻無意倒閣，原因有二：一是倒閣後將面臨立委全面改選，屆時席次未必優於現在；二是賴清德任命的下個閣揆若更惡劣，仍將舊事重演。因此，在野黨認為此刻沒有倒閣之必要。

台灣政治史上發生過三次倒閣事件，都是由在野居少數的民進黨發動，分別針對蕭萬長、陳冲及江宜樺而發，結果都以失敗作收。這顯示，民進黨敢玩、敢賭、不計代價，卻沒有解決問題的能力。

說穿了，連民進黨都不想保住卓揆職位，其重要性已輕於鴻毛。這種情況下，顯示卓榮泰已「不值一倒」，就讓他留在行政院，讓賴政府施政繼續爛下去吧！

卓榮泰 民進黨 社論 行政院

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