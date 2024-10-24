聯合報社論／綠能肥肉綠營專享，非核家園的醜陋篇章

近年台灣光電弊案層出不窮，一再爆出民進黨派系爭搶綠能肥肉的現象。 圖為台泥嘉謙綠能公司位於義竹魚電共生案場。圖／台泥公司提供

台鹽旗下台鹽綠能公司爆發漁電工程弊案，前董事長陳啟昱勾結包商以少報多，並引進民股大行「五鬼搬運」，掏空台綠兩億多元。台南地檢署大舉搜索後，陳啟昱等五人昨天遭聲押禁見。近年綠能弊案連連，民進黨打著「非核家園」大旗發展風光綠能，放任黨內派系蠶食鯨吞綠能肥肉。台鹽綠能弊案，赤裸裸反映了此中奇景。

陳啟昱在二○一六年蔡總統上任後即出任台鹽董事長，次年主導成立「台綠」，推動太陽能產業。可見，綠營人士皆知「非核家園是一門好生意」，即使台鹽業務與能源無關，仍積極搶搭能源列車。檢調查出，陳啟昱表面配合政策協助種電，卻暗地引進共謀業者入股，一則「浮報工程款項」，從中上下其手；二則利用不平等合約，頻頻讓台綠支付「違約金」及「賠償金」給廠商，使台綠在短短時間即虧損兩億多元。與此同時，陳啟昱引進的工程和水泥業者，卻因此賺好賺滿。

二○二○年台綠統包施作打造嘉義「義竹漁電共生」案場，原本承諾次年即可發電，但迄今已經四年，仍未完工，也無法發電。檢調查出，其間承包業者多次輸送鉅款給陳啟昱，累計達上千萬元，懷疑都是賄款。除此之外，台綠在雲林、台南另有多項光電案場，都是由相關工程開發業者執行，恐都涉及不法，須繼續追查。事實上，民眾黨立委黃國昌一年多前即曾爆料此案，但檢調至今才採取行動，未免過於遲緩。

近幾年，台灣綠能弊案層出不窮，但台鹽綠能弊案仍刷新了人們對弊案手法的三觀。過去的能源弊案，多半是主事官員仗著手中的准駁權力，勒索業者向其輸送金錢、豪宅或性招待。例如，惡名昭彰的台南市經發局前局長陳凱凌，彰化竹塘、雲林二崙的鄉長及鄉代會主席所涉光電弊案，均屬此類。至於國民黨原民立委鄭天財收賄讓業者掛名其特助，藉此向政府官員施壓，則又是另一種便宜模式。

而陳啟昱操作台鹽綠能的牟利手法，則更上層樓：從圈地、簽約、發包、施作到賠償，每個環節都能扒一層皮，達到物盡其用的最大效益原則。其價值觀非常簡單：只要錢進我口袋就好，不必問誰被扒皮。也因此，民間業者工程款「以少報多」，損失的是台綠公司；業者利用不平等條約要求賠償，損失仍歸台綠。也因此，最後台綠遭到掏空，但陳啟昱口袋仍源源收到業者的進奉。至於政府的綠能政策是否成功，又與他何干？

民進黨派系爭搶綠能肥肉的現象，台鹽並非最難看的一樁；更嚴重的，恐怕是雲豹能源集團的大小通吃現象。去年選舉期間，雲豹被揭露擁有十九家子公司，皆在同一地址；且短短時間從十三億資本額，膨脹到去年的六十八億營收，主要是新系大老出身的董事長賴勁麟操盤所致。簡言之，台鹽綠能搶食的只是漁電共生的利益，它欺壓漁民，卻連台電饋線都拿不到。而雲豹鯨吞的，則是整個綠電上下游包括光電、風電、儲能、綠電交易、水資源、設備及維運等林林總總的產業一條龍，這才是真正的綠能大咖。

最近經濟部長郭智輝宣布要在菲律賓投資綠電，引起外界質疑此舉不符經濟效益。隨即又遭藍委揭穿，雲豹能源今年六月已和菲國企業合資成立太陽能公司，經濟部恐怕只是配合操作罷了。由此看來，究竟是政府政策在配合黨內派系的營利運作，或是綠色企業在配合政策取利，已變得難分難解！綠色企業爭食綠能肥肉，串成非核家園的醜陋篇章，正侵蝕全民利益。