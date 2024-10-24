經濟日報社論／精進碳費制度 擴大減排成效

企業生產過程的溫室氣體排放愈來愈多，使得地球暖化、氣候異常情形日益嚴重。 聯合報系資料照

企業生產過程的溫室氣體排放愈來愈多，使得地球暖化、氣候異常情形日益嚴重，造成環境的巨大損害；但這些損害卻讓全球民眾承擔，進而影響下一代的生存空間。隨著承諾淨零排放的國家愈來愈多，台灣也不例外，各國透過碳定價制度，明確地讓企業排碳要支付代價，亦即將上述的環境損害，透過定價機制成為企業的成本，如此企業才有誘因減少碳排放，讓環境能夠永續發展。

最近環境部決定碳費一般費率為每噸300元，優惠方案A、B每噸分別為50、100元，預計以2025年碳盤查量為基準，2026年正式收費。台灣收費對象為年排放量2.5萬噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，推估收費對象約500廠家、排放量約155百萬噸，約占全國54%。上述業者須於2025年6月前提出自主減量計畫，方可適用優惠費率。自主減量計畫A方案為參考科學基礎減量目標，要求一般行業至2030年削減42%（鋼鐵業25.2%、水泥業22.3%）排放量。B方案以達成2030年國家自定貢獻為前提所訂定的目標，削減23%排放量。

針對有提自主減量計畫、且屬於高碳洩漏風險行業的業者，一開始碳費還會打兩折，意即碳費額度再乘上0.2，未來會調整到0.4及0.6；至於適用行業，環境部規劃依國際評估方式於2025年上半年發布認定標準。環境部估計業者自主減量計畫會採用優惠費率B的可行性高，預估2026年起每年約可徵收60億元。

根據環境部分析鄰近國家的碳定價機制，在換算成新台幣後，2021年日本碳價為每噸64.7元，其過渡調整機制針對特定用途之貨品給予免稅或退稅。2021年韓國碳價為每噸439.1元，而高碳洩漏風險行業可享有100%免費配額。新加坡2019年起徵碳價為每噸116.5元，2024年上調至約582.5元，其針對高碳洩漏風險行業給予部分免稅配額，因此實質碳價落在每噸139.8至233元區間。

由環境部上述計算，台灣碳費起徵價格為每噸300元，產業界認為此費率相對於亞洲各國較高（實質徵收費率）。此種說法並不正確，台灣碳費制度還是有優惠費率、高碳洩漏風險行業初期碳費打兩折的優待，根據環境部預估2026年起每年約可徵收60億元，而首波收費對象溫室氣體年排放量約155百萬公噸，初步估計台灣平均實質徵收費率為每噸38.7元，反而有可能低於新加坡等國。

同時，環境部上述的計算是用2021年的資料，但台灣是2026年才開始課徵，因此宜使用上述各國2026年的碳價做為比較基準，以新加坡為例，2026年每噸碳價預計提高到1,048.5元。再者，日本的碳價訂的比較低的原因，主要是若再加上對石化燃料的附加稅，則碳價遠遠高於上述64.7元。

綜合而言，上述實施碳定價制度的國家，截至去年看來減碳效果都不明顯，主要原因是實質徵收的碳價過低，因此新加坡才會決定逐步上調，2024年將碳價提高400%、2026年再提高80%，2030年則計畫增加到每噸新台幣1,165至1,864元。就台灣來說，即使一般費率300元，因每廠區收費碳排放有2.5萬噸的扣抵，有許多企業只會進行比較容易、低成本的減碳投資，而不提自主減量計畫。台灣的碳費只是起步，有可能是「排碳有價、成效有限」，因此，我們建議未來碳費定價額度與實施時間的路徑，能夠參考新加坡之明確、逐步大幅提高碳價的作法。

同時，對於高碳洩漏風險行業碳費打折的調整與取消，也要有明確的實施時間（落日條款）。另外，對於享受優惠碳費的業者，環境部要設立嚴謹的稽查制度，對於未達成減碳目標者，要有處罰機制。最後，建議將收費對象2.5萬噸的門檻，能夠在一段時間之後往下降，加大台灣減少碳排放的實際成效。