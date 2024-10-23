經濟日報社論／大陸經濟的主心骨與急救藥

千呼萬喚，中國大陸的救市措施接龍推出，金融與財政新政策接續上場，急如星火，勢如雷霆。記者謝守真／攝影

千呼萬喚，中國大陸的救市措施接龍推出，金融與財政新政策接續上場，急如星火，勢如雷霆。近期出台一系列提振經濟政策，目標在於直接拉動第4季度的經濟增長，以確保全年經濟成長達5%的目標。

大陸當局揮出組合拳，除了保增長的目標之外，去風險也是當務之急，為此而推出習近平掌權以來規模最大的經濟刺激方案。這些救市方案確實發揮初步效果，人們不禁要問：既然如此，何苦姍姍來遲？而且像擠牙膏一樣，一點一滴推出，為何不能早早一步到位？

中共中央救市措施鎖定的目標集中在挽救地方債務危機，加大銀行信貸投放能力，穩定房市與房價，並且給予社會弱勢紓困、刺激消費的補貼。這些問題由來已久，都不是新爆出的，為何至今才加大力道？

這一波經濟下行其實主要是信心不足、預期偏弱所致，這與中共近幾年來諸多打壓市場機制有關，也與當局挽救經濟情勢的政策「供不應求」有關。即使這一波大放水的救市政策，規模不小，但與日本長達20幾年的救市政策或是美國應對金融海嘯的對策比起來，還是顯得瞻前顧後，相對謹慎。或許擔心無法恢復市場信心，所以主政官員一再宣示，還有政策與子彈在路上。其用心無非是為持續的財政與金融大放水做預告，以提振各界對政府的信心，提高對後市的預期。

各方看待中共中央祭出的大規模、大手筆救市措施，在訝異與興奮之餘，心中大石卻未能放下，懷疑這些措施雖是政策轉變的一個拐點，但也只是應變的短期措施而已，長期戰略以及政策思維仍然維持不變。

習近平確信長期的經濟增長主要是由技術的突破所驅動，只有強科技、強製造才能確保經濟基石，帶來高薪工作並提高收入，並粉碎美國及其盟邦的技術封鎖，實現民族偉大復興的目標。這個思維主導中國大陸的經濟政策。他掌權十年，所設定的核心目標不是使GDP增速最大化，而是打造一個技術強大、製造業昌盛的自主性經濟體。自川普政府發動科技封鎖大戰以來，他更確信科技自立自強才是唯一可恃的資本。至於金融、網路平台、房地產等產業，在中共中央眼中，都投機性太強，於國力增長沒有大益。

近期拉抬房地產與股市施展大力道，根本目的也不是為了提振市場活力與外溢效應，而是為了救市維穩。當局希望讓資本從房地產投資與股市投機轉移到技術密集型製造業，才是中國未來繁榮與強大的基礎。這正是習近平堅持與奮鬥的主心骨。

主心骨是指可依靠的核心力量，可以做為憑藉，可以起核心作用。其相近詞是「頂梁柱」。主心骨與頂梁柱不僅指涉事情，也指涉人物。習近平堅決邁向第三乃至第四個任期，就是由於確信他這個主心骨不能卸下重擔，必須繼續扮演核心人物，主導中國的發展大局，做好頂層設計，制訂福國利民的政策方針。他有一套系統性的治國藍圖，十餘年來按部就班落實，所奉行的戰略目標堅持不改，遇見颶風大浪，仍堅持前進方向，只做戰術性調整。

長期計畫要取得成功，短期穩定是必要的，這才是中共中央近期大開大闔祭出救市措施的原委。我們不能誤判中共在習近平任內會放任民企野蠻成長，一旦市場秩序出現混亂，投機倒把猖獗，中共必然強力治理整頓，不會手軟。另一方面，凡有益於科技提升及高端製造業發展的的資源與計畫，中共都會視之如寶，積極爭取與扶助。

台灣的產業政策以及台商的投資策略，必須認清中共追求民族復興，發展高科技、獨厚高端製造業的長遠目標不會變，救市措施只是短期應變戰術的調整；畢竟，急救藥永遠不能啃食主心骨。