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聯合報黑白集／俞大㵢扮黑熊 裡外不是人
駐美代表俞大㵢月初接受美媒專訪，表示「中國加大侵略，台灣民眾已準備好作戰」，並稱不需美軍幫忙。怎料中共軍演後，台媒轉載此報導，引起各界譁然，批他「憑什麼代表全民引戰？」外交部和駐美代表處連忙洗地，稱發言是針對「中國入侵」，並非台灣主動打仗。
駐美代表處稱，「訪問在軍演之前，並非軍演後刻意刺激中國」。如此在意解放軍的感受，實屬罕見。更怪的是，海軍司令唐華受訪稱解放軍隨時可鎖台影響民心更甚都沒事，外交部卻要俞大㵢為「戰鬥說」發文自清。
藍營譏諷俞大㵢，是為保官位「黑熊化」；但他也是時運不濟。賴總統上月高喊「備戰才能避戰」，「絕不簽和平協議」；俞大使發言緊跟主旋律。怎料中共軍演日，總統臉書就變調，願與中國合作和平共榮，更將「守護民主台灣」藏到結尾句號前，抗議武力威脅則隻字不見。俞大㵢扮黑熊，反倒裡外不是人。
同樣的話，前外長吳釗燮大外宣多次，理直氣壯。偏偏賴政府碰上兩次中共軍演，風向驟變，又擔心起俞大㵢引起外界誤會台灣有心挑釁。
有人同情俞大㵢處境，認為賴政府已有換人打算，他若不作鷹派發言，定被調職。諷刺的是，俞大使的保位危機感，撞上中共軍演，加深疑賴論，反而升高總統的危機感。怕是官途更艱險。
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