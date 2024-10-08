聯合報黑白集／賴神的颱風遙控器

山陀兒颱風造成東部及中南部地區致災風雨，更為北海岸帶來強降雨。圖為山陀兒颱風來襲時，導致高雄市鼓山、左營及仁武部分區域嚴重淹水。 記者劉學聖／攝影 怪颱山陀兒行蹤飄忽不定，不但重創高雄，消散時還在北台灣留下嚴重災情。更怪的是，颱風登陸前綠營即傳誦「颱風遙控器」之說，雖具有玩笑成分，卻帶有濃濃的「造神」氣味。對照風災慘況，胡亂造神更倍顯諷刺。

「颱風遙控器」說，起於前總統蔡英文八年執政期間不少颱風與台灣擦身而過，均未造成重大災情；有些甚至直撲大陸，釀成巨災。部分綠營人士為此開始遐想：颱風是「護國神器」。賴清德接掌總統大位，也被戲稱「遙控器交接」。

但七月凱米颱風直襲台灣，已讓「颱風遙控器」變成笑話。此次山陀兒在南部外海打轉，遲不登陸，綠委王定宇為首的民進黨人又開始吹捧「神器說」，甚至稱遙控器新增「原地解散」功能。不少綠營支持者也念力大發，說希望把颱風遙控到對岸。

將天災拿來造神，是啼笑皆非的義和團作風。讓造神者難堪的是，山陀兒重創南台灣，這是民進黨長期執政的票倉；颱風消散後釀災的北海岸，則是賴總統故鄉。難不成，「賴神」的颱風遙控器，是拿來毀滅自己人？

要造神，什麼故事都編得出來。山陀兒釀災時，綠營仍硬掰說，颱風「讓大陸軍機停止繞台兩天」。拿天災來愚民、神話政治人物，甚至訕笑對岸災情，太缺乏對大自然的敬畏。對災難如此輕忽，總是要還的。