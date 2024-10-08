聯合報社論／新兩國論搧火台海，卻靠前線軍人避戰

國際危機組織報告認為，賴清德應該重申《憲法》和《兩岸條例》。圖為中華民國第16任總統、副總統宣誓就職。 圖／聯合報系資料照片 「國際危機組織」發表報告，指賴總統在兩岸「事實自主權」採取較前任強硬的態度，導致北京升高施壓。報告建議賴清德「蔡規賴隨」，藉憲法和兩岸條例創造兩岸因應地緣政治的彈性空間，別再利用憲法凸顯互不隸屬。鬥性堅強的賴清德不以為意，他在國慶晚會未唱國歌，卻高談「祖國說」，宣揚新兩國論，為兩岸緊張再添柴火。

賴總統擔心國人會錯意，安排官員演繹談話要義，強調「中華民國在台澎金馬落地生根七十五年」，毋需談論「中華民國是中華人民共和國七十五歲以上人民的祖國」那層關係，指那只是國共內戰史觀。亦即，賴總統隨手抹掉中華民國在大陸那段歷史，又把中華民國縮回在台灣的七十五年。那些忙著稱揚賴清德「認同中華民國、放棄台獨」的人，如何解釋他不唱國歌一事？

賴清德的「新兩國論」，無法解決台灣的外交國防困境，反而升高危機。海軍司令唐華接受《經濟學人》專訪，坦言總統上任後，解放軍以「蟒蛇戰略」施壓，隨時可封鎖台灣，「不過我方始終保持克制，避免出錯讓共軍找到鎖台藉口」。唐華並非失言，先前防長顧立雄也證實中共演習規模擴大，越發不易掌握「由訓轉演、由演轉戰」可能性。

對解放軍軍演日甚，我軍方一貫表示，我方皆有掌握及因應。但事實顯示，共軍機艦包圍台灣的數量、種類及頻率快速升級，不僅賴總統缺乏對策，他所倚恃的「國際同盟」也未伸援手。日前德日紐澳軍艦相繼通過台海，雖是對台海和平表達關切，但這對可能的突發狀況無濟於事。尤其，共軍日前成功試射洲際彈道飛彈，所宣示之核威懾力已改變區域情勢，勢必讓歐美重新評估介入東亞問題的得失。賴政府難道不該也檢討台海開戰的應對條件？

面對中共升高威脅，賴總統不放棄主權直球對決，成立「全社會防衛韌性委員會」，狂言培養四十萬民兵，絕不簽署「和平協議」，不惜一戰。另一方面，政府也加強宣傳蓄意破壞台海現狀的是中國而非台灣，唐華受訪即出自此背景。但同是宣傳大陸破壞和平，蔡政府時期的作為獲國際肯定，認其立場沉穩不挑釁；而賴政府的任性高調，則頻遭外媒及國際智庫質疑，並促提高戰備。國安系統可察覺風向的轉變？

國際鼓勵台灣做好自我防禦備戰，並無具體軍援承諾。綠營一向宣傳美軍會馳援，實情是，俄烏及中東戰事羈絆美國，部署趕不上情勢變化，美方正將軍力陸續從琉球撤向關島，退到第二島鏈。日本則開始調整戰略，除加強自衛隊防禦能力，並試圖恢復與中對話。這次總裁選舉，主張強化美日同盟與日中對話並行的石破茂勝出，即可見一斑。

因應美國撤離第一島鏈，日本正建構自主的安全戰略，而非升高挑釁。主張「台灣有事，日本有事」的對中激進派高市早苗，遭黨內非安倍派系否決；此一轉變，值得賴清德思考。石破上任演說不提「台灣有事，日本有事」，而強調「今日烏克蘭，明日東亞」，旨在避免捲入如俄烏戰爭的不堪處境。賴清德要效法烏克蘭，須先確認其他鄰國願意承擔後援角色。

儘管賴清德拉滿抗中情緒，但民眾都清楚所謂「四十萬民兵」只是畫餅充飢，法源、預算和民意支持俱缺。面對共軍包圍態勢升級，軍方還簡化例行台海軍情資訊，以免影響民心。相形之下，賴總統不斷搧火兩岸情勢，前線軍人反而格外謹慎，節制避戰。畢竟，誰想為好鬥成性的總統當砲灰呢？