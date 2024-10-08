經濟日報社論／金磚壯大 中國大陸成關鍵

金磚壯大，中國大陸成關鍵。（中新社）

金磚國家領導人第16次會晤10月22日至24日將在俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山舉行，這是今年1月1日金磚國家擴員後的首次峰會。本次峰會各方關注的焦點有三：一，是否建立一個能獨立並平行於由美國主導的SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統，以處理國境之間的貨幣支付；二，印度作為金磚機制創始會員國之一，對於成員間的貨幣互換機制，及對於更多以人民幣作為國際支付貨幣的政策方向，持何種立場；三，面對愈來愈多國家有意加入金磚，金磚組織如何擬訂成員國加入的新標準。

從歷史回顧，金磚國家組織的出現、成立與發展，全跟經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）的無心插柳柳成蔭有關。2001年，當時為美國高盛首席經濟學家的歐尼爾，在撰寫投資報告時，無意間發現有幾個深富投資潛力，值得為投資者作出評估與建議的四個國家；中國、俄羅斯、印度、巴西，它們的英文國家名稱的頭一個字母，正好可拼湊成一個有意思的英文單字，即BRICs，取諧音即為磚塊，於是美其名即「金磚」。

2006年，金磚四國外長藉聯合國大會期間會晤，象徵金磚國家合作機制正式啟動；2009年4月，四國領導人在俄羅斯舉行首次會晤，推升至峰會層級。2011年，在中國倡議下，接納南非加入，金磚機制英文名稱改為BRICS，同年11月，金磚國家領導人在法國坎城20國集團（G20）峰會前舉行首次非正式會晤。金磚國家領導人迄今已進行15次會晤。2024年1月，金磚國家再度擴大陣容，一口氣接納了沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、埃及、衣索比亞五國成為正式成員，整體規模擴大為十國。此一擴容，增加了金磚集團在非洲、中東和波斯灣地區的影響力。

不僅如此，在擴容為十國規模之後，據了解，又傳出泰國、馬來西亞、土耳其等國正式申請加入；又據報導，申請名單不斷擴大，包括委內瑞拉、塞內加爾、古巴、哈薩克斯坦、白俄羅斯、巴林、巴基斯坦等國。一個組織，而且還是一個憑著「無心插柳柳成蔭」拼湊出來的組織，為何會有這麼多國家選擇加入，既十分罕見，又令人好奇，揆其原因，主要為：

一，南方朋友圈效應。迄今為止，國際組織多由發達國家號召領銜帶隊，如OECD、G7、G20，許多發展中國家入會無門。BRICS無論原發起國或後參與國，幾全為發展中國家，或抱團取暖，或分享利益。馬來西亞總理安華說，馬國想要加入，是加入有助於鞏固馬來西亞和一眾「全球南方」間的關係。

二，避開美國主導及壟斷SWIFT下的風險。成立於1971年的SWIFT系統，原本有利於國際間資金流動的清算支付，但往往被美國用來制裁對手國家的手段，俄烏戰爭爆發後，美國通過SWIFT對俄羅斯的金融制裁，更令各國畏懼，於是，一個即將於今年10月上線，獨立於SWIFT的金磚國家支付系統，自然受到廣泛期待與歡迎。

三，當然，最重要的還是中國因素。中國作為一個南方國家，從來就對所有南方國家有更多的了解與包容。更重要的是，中國有能力對一眾南方國家提供協助；也有巨大的市場，在美國主導的「反全球化、去全球化、逆全球化」下，為全球提供一個新的全球化空間；還有，同樣是在美國主導的SWIFT下，也有能力為南方國家提供一個金磚支付系統。

長期看，金磚國家擴容與發展的前景是值得期待的，其未來表現或成敗，取決於兩個關鍵，一是中國是否持續崛起與壯大，二是同樣作為創始會員國的印度，其政策態度與行徑能否為多數會員國接受，如若不然，能否有較佳方式予以處理及排除。

金磚組織的出現，既是偶然，亦非偶然，因為它也標誌著一個「後美國霸權時代」的來臨。