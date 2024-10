經濟日報社論／提升軟體產業 再創新發展模式

提升軟體產業,再創新發展模式。Pixabay

Google前執行長艾瑞克‧施密特(Eric Schmidt)8月在史丹福大學的一場人工智慧(AI)演講,他原以為是閉門會議,順帶評論了台灣的軟體實力,他認為「台灣硬體產業還可以,但軟體就不行了(Taiwan is a fantastic country whose software is terrible)」。我們常見的回應是:台灣的軟體實力並沒有大家想像的弱,在IC設計產業、資通訊硬體產品裡的韌體及驅動程式仍有突出的表現和國際競爭力。但是更重要的是,隨著地緣政治、淨零排放、高齡少子化等趨勢,台灣需要有更平衡的發展模式;而軟體產業可能是必須加強的環節。

台灣的經濟成長相當仰賴製造業出口所產生的貿易順差,但是地緣政治、淨零排放等因素可能會衝擊貿易順差的成長動力。眾所周知,地緣政治造成國際供應鏈的重組和分流。近年美歐等主要國家重視供應鏈韌性,使得美中科技戰的影響已經外擴,對我國相關領域產生直接或間接的衝擊,美國在關鍵領域除了強調「美國製造」之外,也對台灣開始採取「去風險化」策略,促成了「Taiwan+1」和新東進的發展趨勢。而且「Taiwan+1」所涉及的產業和供應鏈逐步擴大,已從半導體的先進製程擴大到成熟製程、電子產業重要零組件(如晶圓、主機板),及關鍵領域的終端製造或組裝產業鏈(如AI伺服器等)。在這些領域,美國的意圖已經不再是「Plan B」,而是要強化美國本土或近岸的價值鏈。

另一方面,淨零碳排對國際價值鏈的影響可能大於美中科技戰。美中科技戰目前為「選擇性脫鉤」,而台灣產業受影響程度也取決於美方友岸外包之集中度。淨零碳排則無「局外人」,且以漣漪效應方式外擴波及供應鏈。再加上台灣本身的限制條件:綠能、碳權、碳匯相對有限,可能會使一些產業選擇外移。

地緣政治和淨零碳排為中長期趨勢,將持續驅動以市場為中心的區域化短鏈方向發展,因此台商海外發展與台灣本土經濟將局部脫鉤,未來將影響我國的商品貿易順差。在關鍵領域,「吸引台商回流,投資台灣」的政策空間也將受壓縮。

考慮上述趨勢,再加上高齡少子化,台灣未來需要有較多元且少耗費實體資源的成長動力,而具國際市場服務能力和競爭力的軟體產業可能是選項之一。

相對而言,南韓的產業結構早已有多元化的發展,提升了「軟實力」的內涵與國際擴張。早年以定目劇(多時段多場地的表演節目)、韓流服飾、醫美服務等助力發展國際觀光業。近年南韓遊戲、韓流明星和天團、韓劇更積極擴展國際市場,在Netflix等國際平台占有一席之地。NAVER所提供的外語翻譯服務更在疫情期間促成了Super Junior 3D混合實境線上演唱會〈Beyond Live〉;130分鐘付費線上直播。這讓我們看到更廣泛和深刻的軟體產業和軟實力。

大約十年前,經濟部的智庫聯手規劃台灣的發展願景。當時提出四大願景角色,其中兩個為「軟性經濟創意者」、「生活型態先驅者」。目前政府部門擬定「綠色成長與2050淨零轉型」方案,便納入了「形塑淨零永續的綠生活」,接納了「生活型態先驅者」的內涵。但是多年下來,在「軟性經濟創意者」方面的表現似乎仍停留在我們所熟知的IC設計、韌體等領域。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會在2021年出版了一份報告「Taiwan's Opportunities in Emerging Industry Supply Chains」。重點之一是建議台灣,在地緣政治氛圍中,加強發展軟體產業,特別是足以讓國際信任的「較安全軟體」(safer software),如IoT、資安所需的軟體。他們也提到台灣朝此發展的主要障礙,包括人才、國內市場為主的專案模式。因此,他們建議參考愛沙尼亞、以色列等國,加強利用國際合作、政府採購、面向國際等政策組合,發展具有鮮明特色的軟體產業及國際競爭力。