聯合報社論／閣揆閣員不同調，誰管國土計畫成國土亂畫

雖國土計畫法爭議不斷，內政部仍強調明年如期上路。 圖／聯合報系資料照片 《國土計畫法》預計明年上路，但除農民反對、地方反彈，藍綠立委也紛紛呼籲展延，閣揆卓榮泰表示尊重立院討論結果，內政部長劉世芳則唱反調，認為延緩實施，爭議仍未解。其實該法通過八年來，迄今溝通、配套和整合都不足，主因就是內政部和農業部怠惰；尤其當多數縣市儍儍按表操課，民進黨執政的屏東縣老早啟動「農地逃脫術」，大幅削減「農一」良田。試想，如果各地為了應付中央，紛紛效尤，國土計畫恐成國土亂畫。

內政部原規定，各縣市政府在今年六月底前遞交國土功能分區圖，但迄今仍有九縣市尚未提報。中央雖保證，劃為「農一」的土地將享有比目前更多的資源，且五年檢討一次；但內政部每場下鄉說明會，地方總是砲聲隆隆。中南部縣市長更陷入天人交戰，因為土地一旦劃設為「農一」，可能「永世不得翻身」，土地永遠為農地，農家世世代代為農夫，宛如現代世襲制。

國土計畫專案小組二○一八年曾模擬推估，屏東擁有八萬公頃的農地資源，僅次於台南，位居全國第二。時任屏東縣長潘孟安曾抱怨不公，不滿屏東要劃設八萬公頃來負擔糧倉，新北卻只需劃設六千公頃農地。

依照國土法，面積超過廿五公頃、農用比超過八成，應劃為「農一」，用途管制較嚴格。然而，屏東四萬多公頃的良田，最後只保留台糖四千一百公頃土地為「農一」，其餘農地幾皆劃入可從事較多元農業活動的「農二」，形同九成農地變相逃脫，未來甚至有機會發展農產品加工產業。農業部曾要求屏東縣修正，但內政部仍蒙著眼睛核定公告，被質疑難道因為潘孟安是賴清德總統的「換帖兄弟」就放水？

雲林縣目前「農一」土地為六點八萬頃、「農二」為二點六萬公頃。看到屏東縣「農一」大幅縮減為四千多公頃，雲林縣稱將效法屏東，將「農一」減為五八三六公頃。雲林縣長張麗善直言：「既然屏東做這樣的示範，不跟進就太笨了」。

由於《國土法》衝擊農業縣市選票，廿二位民進黨立委不惜逆風中央，出面呼籲行政院延後二年，待充分溝通後再上路。值得關注的是，民進黨現有卅八席區域立委，近六成區域立委聯名反對，正因選區的壓力太大，逼得他們集體踩煞車。卓榮泰放軟態度，表示願意尊重立院討論結果。但劉世芳當場質疑，就算延緩兩年實施，爭議事項還是存在；她顯然不認同卓揆看法。

劉世芳多次強調國土法將如期上路，民進黨立委的政治大動作請命，形同「倒劉」。原因是，不少綠委二○二六年將轉戰縣市長，誰也不願被國土計畫扯後腿。此外，朝野立委也分別提出十三個修法版本，多訴求展延，希望拉住劉世芳。兼任民進黨主席的賴總統也責成政策會整理相關意見提供給行政院，更下令政院代表列席常會收取常委意見，似不排除「緩議」可能。劉世芳聽不進基層民意，難道也嗅不出高層風向？