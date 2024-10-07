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聯合報黑白集／有些話放肚子裡就好

聯合報／ 黑白集

中華民國113年國慶晚會昨日登場，賴清德總統致詞時表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。 記者許正宏／攝影
中華民國113年國慶晚會昨日登場，賴清德總統致詞時表示「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，一番言論引起熱議。 記者許正宏／攝影
韓國瑜擔綱國慶活動主辦人，金句連發，炒熱「中華民國生日快樂」氛圍。暌違九年的江蕙以清亮如昔的歌喉獻唱，「要把台灣攬牢牢」，也贏得觀眾熱烈掌聲。唯獨賴總統上台致詞，卻突兀地指導大家，「祝賀中華人民共和國生日切勿用『祖國』」，顯得時地不宜，場子頓時冷掉一半。

賴清德未參加最初的唱國歌，只待在休息室內，理由是「維安考量」。後來，他上台致詞十分鐘，隨即離場。此事，引起不少民眾議論。有人認為，他就是不想唱國歌，因為不認同中華民國。有人認為，唱國歌只花兩分鐘，就算有維安考量，既然能致詞，為何不能唱國歌？賴總統如此精算，反而錯失扮演「全民總統」的機會，也讓國慶晚會走味。

賴總統不愛唱國歌也就罷了。讓人不解的是，在慶祝中華民國生日的場合，他卻凸槌談起中華人民共和國生日，還教誨大家避免使用「祖國」二字。總統，這也太煞風景了吧！你是在鼓勵大家祝賀對岸十一國慶嗎？

再說，「祖國」二字指的是「祖先居住及來自之地」，英文稱為motherland，強調的是血緣親族，而非政治認同。台灣多數居民，不論閩客、外省，先祖都來自對岸，稱祖國不奇怪，喊中華人民共和國才更像政治表忠吧？

總統先生，有些話放肚子裡就好，說得太淺白，反而失了莊重！

社論

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