聯合報黑白集／為什麼是被害家屬造孽？

劉志明10年前持鐵鎚性侵、殺死素昧平生的退休女教師，最高法院4日判處無期徒刑定讞。 本報記者／翻攝 退休女教師遭性侵劫殺，凶手逃死；留美女碩士偕男友殺父棄屍，雙雙免死。留美女碩士案是歷審皆以有教化可能，判無期徒刑；退休女教師案凶手則是五度判死，更四審改判無期徒刑、最高法院駁回上訴定讞，成為憲法法庭實質廢死後首名逆轉逃死凶犯。

男子劉志明持鐵鎚擊殺並性侵素昧平生的退休女教師，歷審均認為犯情嚴重且難以教化，再犯可能不低，五度判死。最高法院則認定是偶發、隨機而非預謀犯罪，非屬犯罪情節最嚴重之罪；且劉男經精神鑑定，只要保護因子大於危險因子，再犯就會降低。

法律專家還在爭論是否犯情最嚴重、有無教化可能；但凶犯再怎麼泯滅人性， 法官著意開脫，何患無辭。看到女教師丈夫怒批法官吃人夠夠，甚至悲憤「就當自己造孽才等到這種結果」，可以想見，庶民對司法的怒火已經點燃。

在人民情感裡，預謀殺人通常鎖定特定人，與他人何干？劉男隨身攜帶鐵鎚，對偶遇的無辜女子強盜、性侵，乃至奪命十三擊，冷血至極，人神共憤；而其隨機行凶，更易造成社會恐慌。但法官教導人民：犯情尚非最嚴重，免死！偶發隨機強盜殺人，免死！

這就是民進黨要的廢死判決！大法官形塑了一個非正常國家，竟致被害家屬自責「造孽」；但這正是對非正義最椎心泣血的控訴！