聯合報社論／中央災害應變中心亂象，甚於怪颱襲台
行徑詭異的山陀兒颱風襲台，創下多項紀錄，也釀成重大災情。但中央災害應變中心運作亂象，比起這個怪颱，卻有過之而無不及。除應變中心只問毫末，不見輿薪，朝野對立政治氣氛，已隱隱然延伸到防災救災，為未來天災防救埋下隱患。
山陀兒颱風在全台釀成八千五百多起災情，導致四死一失蹤、七百餘傷。最初災情集中高雄、屏東，後期也在基隆、新北釀災。颱風行進緩慢超乎預料，基北破紀錄的致災強降雨也與氣象署預報有很大落差，但從路徑來看，高屏首當其衝，則早可預期。況且不過二個多月前，強颱凱米亦重創南部。因此，南部應是山陀兒防災應變的重中之重。
不過中央災害應變中心「緊迫盯人」焦點，都落在基隆、花蓮、台東、宜蘭等縣市上；連在警戒區外的桃園市，也被應變中心指揮官、內政部長劉世芳點名「應將應變中心一級開設」。事實上，民進黨政府已把中央災害應變中心與各縣市政府的連線，變成「隨堂抽考」，對藍營地方政府更已達吹毛求疵程度。
過去中央災防工作會議前，會先召開幕僚會議，指揮官先了解包括地方政府在內的整備情況，再召開工作會議。這樣工作會議便可聚焦防災大方向，並由縣市報告需要中央哪些協助。但前總統蔡英文曾致詞完就閃人，沒給花東反映的機會；行政院前院長蘇貞昌則因花蓮視訊連不上怒斥「我要等多久」，地方災防應變要先應對酷吏官威。賴政府上台後，縣市除報告整備和災情，還要接受即問即答式的刁難。這些刁難未必專業，也不見得符合地方現況，卻針對性地集中在藍營縣市。災防會議變得耗時費力，事倍功半。
例如，十月一日的會議上，賴清德總統「六問」花蓮縣長徐榛蔚「撤離人數到底有多少」。賴總統堅持應是八千多人，徐榛蔚則表示是三千多人。幾番確認，才確定是賴總統擺了烏龍，把重疊的三個系統人數相加所致。賴總統曾擔任台南市長、行政院長，竟會犯下如此低級錯誤，就是心態不正導致。
在賴清德「六問花蓮」烏龍事件後，劉世芳更將錯就錯，除和花蓮打起口水仗，還加碼批基隆「沒有上報撤離人數」，被質疑為基隆罷樑，天災搞鬥爭。行政院長卓榮泰則用另種方式助攻，大讚高雄「呈報和預計撤離人數相當精確」，彷彿整個防災重點都在撤離上。其實災區預防性撤離固然重要，但最能掌握第一線情況的仍是地方政府，中央災害應變中心在此打轉，根本是本末倒置。卓榮泰大讚高雄「相當精確」，但高雄此次重演凱米颱風災情，怎不見中央災害應變中心緊盯？
凱米颱風時，高雄出現「肉身擋水」的慘狀，此次則出現「肉身擋門」的場景。高雄港更發生空貨櫃「漫天飛舞」的駭人景象，雖是強風所致，但在工作會議上，經濟部明確表示基隆港有以鐵鍊緊栓空貨櫃，卻不見對高雄港有相同的要求或檢討。另外，前鎮漁港還發生十九艘漁船斷纜漂流到高雄港的事件。這些都顯示，颱風前整備仍如一盤散沙。如果應變中心對防災工作要求一視同仁，應能減少災情。
山陀兒重創高雄，台北、新北、桃園、台中、台南各都不分藍綠紛紛馳援，跨區合力救災。但從賴清德「六問花蓮」、卓榮泰「大讚高雄」，到劉世芳「針對基隆」，都可嗅出濃濃的政治味。天災當前，把應變中心當成秀場，影響人民觀感事小，對防災救災產生不利影響事大。賴政府鬥性如不加收斂，如何能團結所有力量對抗天災？
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