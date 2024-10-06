聯合報社論／中央災害應變中心亂象，甚於怪颱襲台

山陀兒颱風來襲，基隆市發生土石崩落，中央災害應變中心指揮官劉世芳點名基隆市政府沒回報疏散撤離人數。 圖／聯合報系資料照片 行徑詭異的山陀兒颱風襲台，創下多項紀錄，也釀成重大災情。但中央災害應變中心運作亂象，比起這個怪颱，卻有過之而無不及。除應變中心只問毫末，不見輿薪，朝野對立政治氣氛，已隱隱然延伸到防災救災，為未來天災防救埋下隱患。

山陀兒颱風在全台釀成八千五百多起災情，導致四死一失蹤、七百餘傷。最初災情集中高雄、屏東，後期也在基隆、新北釀災。颱風行進緩慢超乎預料，基北破紀錄的致災強降雨也與氣象署預報有很大落差，但從路徑來看，高屏首當其衝，則早可預期。況且不過二個多月前，強颱凱米亦重創南部。因此，南部應是山陀兒防災應變的重中之重。

不過中央災害應變中心「緊迫盯人」焦點，都落在基隆、花蓮、台東、宜蘭等縣市上；連在警戒區外的桃園市，也被應變中心指揮官、內政部長劉世芳點名「應將應變中心一級開設」。事實上，民進黨政府已把中央災害應變中心與各縣市政府的連線，變成「隨堂抽考」，對藍營地方政府更已達吹毛求疵程度。

過去中央災防工作會議前，會先召開幕僚會議，指揮官先了解包括地方政府在內的整備情況，再召開工作會議。這樣工作會議便可聚焦防災大方向，並由縣市報告需要中央哪些協助。但前總統蔡英文曾致詞完就閃人，沒給花東反映的機會；行政院前院長蘇貞昌則因花蓮視訊連不上怒斥「我要等多久」，地方災防應變要先應對酷吏官威。賴政府上台後，縣市除報告整備和災情，還要接受即問即答式的刁難。這些刁難未必專業，也不見得符合地方現況，卻針對性地集中在藍營縣市。災防會議變得耗時費力，事倍功半。

例如，十月一日的會議上，賴清德總統「六問」花蓮縣長徐榛蔚「撤離人數到底有多少」。賴總統堅持應是八千多人，徐榛蔚則表示是三千多人。幾番確認，才確定是賴總統擺了烏龍，把重疊的三個系統人數相加所致。賴總統曾擔任台南市長、行政院長，竟會犯下如此低級錯誤，就是心態不正導致。

在賴清德「六問花蓮」烏龍事件後，劉世芳更將錯就錯，除和花蓮打起口水仗，還加碼批基隆「沒有上報撤離人數」，被質疑為基隆罷樑，天災搞鬥爭。行政院長卓榮泰則用另種方式助攻，大讚高雄「呈報和預計撤離人數相當精確」，彷彿整個防災重點都在撤離上。其實災區預防性撤離固然重要，但最能掌握第一線情況的仍是地方政府，中央災害應變中心在此打轉，根本是本末倒置。卓榮泰大讚高雄「相當精確」，但高雄此次重演凱米颱風災情，怎不見中央災害應變中心緊盯？

凱米颱風時，高雄出現「肉身擋水」的慘狀，此次則出現「肉身擋門」的場景。高雄港更發生空貨櫃「漫天飛舞」的駭人景象，雖是強風所致，但在工作會議上，經濟部明確表示基隆港有以鐵鍊緊栓空貨櫃，卻不見對高雄港有相同的要求或檢討。另外，前鎮漁港還發生十九艘漁船斷纜漂流到高雄港的事件。這些都顯示，颱風前整備仍如一盤散沙。如果應變中心對防災工作要求一視同仁，應能減少災情。

山陀兒重創高雄，台北、新北、桃園、台中、台南各都不分藍綠紛紛馳援，跨區合力救災。但從賴清德「六問花蓮」、卓榮泰「大讚高雄」，到劉世芳「針對基隆」，都可嗅出濃濃的政治味。天災當前，把應變中心當成秀場，影響人民觀感事小，對防災救災產生不利影響事大。賴政府鬥性如不加收斂，如何能團結所有力量對抗天災？