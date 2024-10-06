經濟日報社論／產業發展策略 熱鬧有餘門道不足

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰就任已逾四個月，外界猶未見其起手式與治國策略，尤其面對國際經濟下行、產業外移蠢蠢欲動，節能減碳要求壓力山大，迄今卻還拿不出任何有效對策。

內閣成立之初，行政院邀請60位學者專家，成立位高權重責任輕的「經濟發展委員會」，宣稱將為台灣永續發展把脈，制定重大經濟戰略。但三個月開一次會、成員間沒有共識，很難解決台灣面對眾多棘手的實質問題，提出有效治本對策，空有政治號召而無實質意義。

有趣的是：行政院經濟發展委員會首次會議甫畢，成員中幾位知名經濟學者，即在媒體上公開批評與會企業代表，指責其於會中提出補貼特定產業意見之可笑。

平心而論，經濟發展與所有公共政策相同，均有一體兩面特質，須因時因地因競爭態勢制宜，試問以自由經濟為神主牌之美國，面對國內製造業式微、中產階級消逝，近年不也開始大力干涉其國內企業行為，堂而皇之進行特定產業巨額設廠與研發補貼；為了推動半導體產業，甚至可以免除環評。故經濟學者之見，在如今國際競爭多變情境之下，恐怕很難站得住腳。

卓內閣自成立以來即自稱AI內閣，AI口號喊得漫天乍響，幾乎行政院所有部會均全力衝刺AI，不僅經濟部各署局司，連教育部、勞動部、國科會、農委會，均編列大額預算，委託法人機構全面「輔導」所屬企業，據了解，許多企業每天窮於應付政府輔導團與人才培訓方案登門拜訪，求教AI運作，因而影響他人正常企業運作，已至不堪其擾地步。

熟悉人工智慧應用精髓的專家均知，AI產業發展，除強化更高規格硬體產品技術研發，軟體應用之有效性則需要相對應之大型數據搭配，否則徒有數學與程式模型，並無法針對特定領域應用發揮直接加持作用，最後只能落得紙上談兵。

針對優先應用領域，如智慧製造、智慧駕駛、智慧醫療，結合研發法人力量，建立特定大型語言模型（LLM）實乃推動AI應用重中之重，也是公部門責無旁貸的責任。

面對歐盟等重要外銷市場未來零碳要求與碳稅壓力，台灣公私部門節能減碳努力在過去十年可說幾乎原地踏步，未來要追上國際標準十分艱辛。個別企業如蘋果供應鏈，因四年前即被原廠要求，目前大都達成進度，如果稍有差距，也多透過國際碳交易完成，可是傳統產業如鋼鐵石化金屬，及農畜牧產業則迄今未有領悟。

歸根結柢，台灣在國際減碳排名遠遠落後鄰近競爭國家，最重要錯誤來源是發電能源配比不當。未來AI盛行，台灣需要的電必定倍數成長，如果仍以天燃氣等化石能源發電，零碳目標遙遙無期。但若要工商農牧企業背負全部黑鍋，實在既不公平也不公義。

俗話說：台灣最美的是人，產業亦復如是。過去40年台灣經濟與產業發展最大無形資產其實是研發與管理經驗，而這些寶貴經驗的載具就是資深企業高階人才，故政府如何創造有利環境，媒合已然半退休之企業菁英族群，以大我無私胸襟，對接新興企業與新一代高階主管進行智慧傳承，應是政府各級部門最可全面開展的方案。

內行看門道，外行看熱鬧。政府領導人對於經濟及產業發展之見解，完全不能與傑出企業經理人相比擬，如何尊重這些高級智慧，才是產業發展國際化成功之真正門道。至於有政治意涵之拜拜和熱鬧，適可而止吧。