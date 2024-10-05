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聯合報黑白集／說好的防衛韌性呢？

聯合報／ 黑白集

總統府首場「全社會防衛韌性委員會」9月26日登場，由賴清德總統(左二)擔任召集人，聚焦民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送等五大主軸，宣示將在全台培養40萬民力。 圖／總統府提供
總統府首場「全社會防衛韌性委員會」9月26日登場，由賴清德總統(左二)擔任召集人，聚焦民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送等五大主軸，宣示將在全台培養40萬民力。 圖／總統府提供
賴總統日前才誇稱，台灣將培育四十萬民兵，建立「全社會防衛韌性」，一副雄心壯志。沒想到，擺在眼前的事實是：遇到一個遲不登陸的颱風，全民就白白先放了兩天假。這樣的「防衛韌性」，賴清德滿意嗎？

放假是為了民眾安全，並沒有錯。但在無風無雨時，讓全民在家裡枯等起風，既是零生產力，也是零防禦力。遇颱則弱，如何禦台？再說，颱風會比戰爭可怕嗎？賴政府不怕把人民送上戰場，卻教導他們連小風小雨都要躲；這樣的政府若非太矯情，就是太矛盾了！

民眾喜歡放假，這是真實的情緒；企業主要付加倍的薪水，這是真實的負擔。如何在安全前提下調和雙方的利益，則是政府的責任。但賴清德除了挑剔花蓮撤村，有想到自己的格局和責任嗎？更糟的是，氣象署不斷提供數據要各縣市停班停課，當事實與預測屢屢背道而馳，它卻依然故我照報不誤。卓內閣恐也私心慶幸，放假責任在地方，而不在自己。人民的意志被弱化，它在乎嗎？

七月凱米颱風，高雄放了四天假；這次山陀兒，又放了四天。如此曠世神功，讓陳其邁刷出整排「帥哥」美譽。當放假掛帥，還有人問他治水、防災的功過嗎？接下來，陳其邁繼續耍帥，各縣市繼續以他為師，賴清德繼續唱他的「防衛韌性」，看看台灣會漂向哪裡？

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