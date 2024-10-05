聯合報社論／賴清德不和解，韓國瑜能越俎代庖嗎？

「賴卓體制」示意圖／聯合報系資料照片 每個領導人有不同的施政風格，最近的新聞關鍵詞，無論是「總統罵部長」、「總統電將官」、「賴清德逼問縣長」，全都指向賴總統御下的嚴厲性格，遠較蔡英文的「大小姐」作風肅殺。儘管官方百般辯解，但賴清德嚴厲威逼的形象並非一天形成的，他除對在野黨、對中共不假辭色，對民進黨也事必躬親耳提面命，連立委出席率都要管，既要捉大，也不放小。

閣揆卓榮泰就不同，他不像咆哮議場的蘇貞昌，也不像到處擺笑臉的陳建仁，總會說些不致出錯的「糊話」，當然也絕聽不到他個人的政治主張或決策方向。這種一硬一軟的「賴卓體制」，也符合賴清德凡事要下指導棋的風格。若卓榮泰問政稍有個人主張，賴卓之間恐怕難以避免衝突。正因為卓榮泰甘作太平宰相，「賴卓體制」也才能維持下去。

民進黨人對賴清德敢怒不敢言，主要是看到了鄭文燦和柯文哲的下場。連當紅權貴都能一夕被拉下馬，哪個政治人物沒有一絲政商關係灰色地帶可被追究？賴清德執政百日，最鮮明的政績就是放手讓檢調肅貪打弊；儘管看超思進口蛋的偵辦，檢調對待朝野明顯有別，但賴清德何時會把追辦前朝的紅線撤除，誰也不敢斷言。行政體系看到檢調偵辦柯案的抄家式作風，公務員必然會試著在公文流程留檔自保，以免自己不慎被牽扯進司法風暴。這種人人自危的氛圍，恐成為各級政府推動政務之障礙。

當行政院不能果斷行事，各部會都在等賴總統「聖裁」，這樣的政府如何能有擔當及作為？行政院面對國會朝小野大的現實，總預算案想過關，仍不能不低頭。卓榮泰只好向立法院長韓國瑜送上「溫暖的咖啡」，請他代邀朝野共吃「和解飯」，期化解總預算僵局。

問題是，卓榮泰放低身段，不代表民進黨有意改善這段史上最差的朝野關係。基隆市長謝國樑罷免案即將登場，民進黨秘書長林右昌挾前基隆市長身分一路領軍帶風向，就是要頓挫藍營威風。國民黨也清楚，罷樑案是民進黨國會反攻的第一步，一旦此案過關，後續罷藍委的波瀾將如骨牌效應接踵而來。這是民進黨一向擅長的惡鬥伎倆，想方設法從邊緣包抄瓦解對手，翻轉立院朝小野大的劣勢；藍白陣營若看不出這是一場政黨鬥爭的意志對決，就太愚昧了。

賴清德用司法把柯文哲送入牢裡，呼喚青鳥要在各地反制藍委，動員罷免謝國樑，在憲法法庭和藍白大打憲法官司，對立院通過的決議視為無物，隨便送出的總預算或人事案就要國會全部照單全收。如此霸道的施政風格，若光憑卓榮泰陪笑一回就能化解，而賴清德卻寸步不讓，台灣的政局會有平順的時刻嗎？

立法院長職司調和鼎鼐，韓國瑜也是個習於講笑話送暖的人物；但他所能做的，也是幫朝野在各自立場上找到空間，使政務順利上路，而不是幫民進黨當和事佬排難解紛。直白地說，民進黨要找到順乎情理的治國之道，先得壓低自己一派高高在上的姿態，虛心聽從民意的指引，而不是把「和解宴」的成敗全都推到韓國瑜身上。

由於颱風作祟，朝野的和解飯延至下周舉行，這也讓雙方可各再沉澱幾天。在野黨監督執政黨是天經地義，少數政府向立院低頭也是天經地義；解鈴人還需繫鈴人，韓國瑜再溫暖神通，也不能替賴政府掌廚上菜。以民進黨追殺藍白之切，韓國瑜不像裴洛西在川普面前撕掉國情咨文已很客氣，他有何立場幫賴政府化解朝野僵局？請賴清德想想自己的責任吧！