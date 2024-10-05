經濟日報社論／做大統籌稅款 解決分配難題

財政部。 聯合報系資料照

財政收支劃分法已長達25年未修正，早已不合時宜。藍白立院黨團於上會期提出修正草案，財政部則無動靜，立院於是決議，要求財政部在本會期開議前，提出財劃法修正草案。

財政部雖於8、9月初，召集22縣市討論財劃法修正事宜，但重點只放在中央統籌分配稅款（簡稱統籌稅款）的分配指標。兩次會議下來「進展有限」，僅財政努力及基本建設需求兩大類之細項分配指標「大致」獲致共識。至於「權重」，以及節流努力等建議指標，仍待整合。

眾所周知，財劃法修正難以取得共識，並非各地方人口、面積、經濟面的客觀差異，而是民國87年精省、修憲並修正財劃法後，出現了「垂直失衡」的問題，中央的淨收入占比驟增了15％。中央更「集錢」，導致地方更「患寡」，全部的地方政府變得入不敷出，地方自治倒退。因此，財政部找地方政府開會，只從分配指標著手，並未對症下藥。

事實上，立院6月的財劃法修正公聽會上，眾多學者專家認為應先解決垂直失衡的問題，再論地方政府之間的水平分配問題。16個縣市政府也都表示收入短缺，把統籌稅款的餅做大成了最大的共識。財政部的書面報告也指出，有十多個縣市即使將轄內徵起稅收全供自用，也不足支應歲出，因此贊同朝「擴大統籌稅款」規模的方向規劃。

如今財政部立場轉變，改以解決水平不均為優先，行政院長卓榮泰甚至說「不應為修法而修法，尋求共識最重要」，令人擔心賴政府任內財劃法永無修正之時。

其次，財政部解釋，中央政府在「精省」後，收入雖增加，但支出增加更多，且還承接省府的債務，並以補助款支持地方政府承接的業務，認為要中央歸還地方15%的收入並不合理。此種說法，從微觀角度、單一年度的絕對金額說明，實屬以偏概全。

依據主計總處的「各級政府淨收支表」，清楚地註明各級政府的收入淨額，是「已扣除各級政府彼此間補助、協助等重複收支數」，亦即財政部所指精省的收支增加、承接債務、補助地方等，都已反映。「淨結果」就是， 87年的精省及修正財劃法，導致中央政府淨收入占比，由六成驟增為75％，並一直長期持續至今。因此，要求中央今後歸還多拿的淨收入給地方，只是回到87年財劃法修正前的狀態，實屬合情合理。

其次，財政部強調，財政收入劃分，應考慮中央與地方的事權（職責）與支出是否對應，如果僅釋放財源而不考慮責任的分配，會影響中央在國防、社福及重大建設的資金籌措，並可能排擠對地方的補助。

沒錯，中央與地方之權限劃分，依據憲法第十章，國防、外交、國貿等涉外或全國一致性質者（例如全民健保、勞保、國保），屬於中央立法並執行事項，有全省、全縣一致性質者則為地方自治事務。中央政府的職權範圍，並未因87年精省而擴大或增加政務負擔，反而是自己擴張超過職權範圍的支出，編列高達2.5兆的特別預算，才該自我節制。

因此，建議財劃法修正的方向，首應從地方最有共識的「改善垂直失衡」著手，將中央集錢的10％至15％，把統籌稅款的餅做大，補助款總額維持不變，則地方患寡的問題全面解決。每個地方政府收入都增加後，水平不均的分配就易獲共識，且可簡化為三、四個指標。例如，大餅的一定比例，按人均所得成反比方式，優先保障離島、農業縣；再依人人平等的原則，按各地方政府人口數分配；最後再考量各地方特殊因素，以小比例用於特殊調節。