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聯合報黑白集／賴總統生日快樂

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10月6日是賴清德總統65歲生日。圖／聯合報資料照片
10月6日是賴清德總統65歲生日。圖／聯合報資料照片
民國四十五年，蔣中正總統七十歲生日，胡適在《中央日報》與《自由中國》發表「述艾森豪總統的兩個故事給蔣總統祝壽」。文章讚揚艾森豪全權信任下屬、不深究瑣事、不輕下決斷，正符《呂氏春秋》所說，領導人要「無智，無能，無為」。胡適說，蔣總統是勤勞的愛國者，但自己多年來建議他不必多管細事，躬親庶務：「無智，故能使眾智也。無能，故能使眾能也。無為，故能使眾為也。」

賴總統自幼失怙，苦學考入台大、學士後醫，四十四歲取得美國哈佛碩士，一路力爭上游。他演講幾乎不需看稿，顯示提前勤奮讀熟背熟。但賴總統的風格顯然就是「伐智，伐能，伐為」，緊抓細節的執著度，比蔣中正毫不多讓。

總統有權無責，是憲政流弊，賴清德更一上任就成立三大委員會，直接架空閣揆。面對立院朝小野大，他下令綠委須全勤迎戰，諄諄教誨直播宣傳政策，並造冊統計誰疏於經營網路。他打破慣例親自約見新科將領，還當場「提醒」防長顧立雄，必須落實部屬的禮節。府方努力否認總統罵人，隨即又傳出他在防颱視訊會議六度質疑花蓮縣長，說什麼也不信別人提報的數字。

這個星期天（六日）正是賴總統六十五歲生日。胡適若天上有靈，不知會否想到：當初的祝壽文章，過了六十多年，居然同樣適用？

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