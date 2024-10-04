聯合報社論／兩岸戰鬥氛圍，亞洲資產中心豈可能成功？

金管會主委彭金隆接受專訪，提出推動台灣成為「亞太資產管理中心」的三大方針。記者葉信菉／攝影 行政院上月大陣仗召開「經發會顧問會議」，因內容空泛又產學不同調，學者憂慮該會淪為「利益團體會議」。其後，金管會提出「壯大資產管理」等五大計畫，宣示打造台灣為「亞洲資產管理中心」；高雄市長陳其邁一馬當先，爭取該中心設在高雄。此一財經大餅看似華麗，但能否落實達標，則讓人存疑。二十四年前扁政府擱置「亞太營運中心」計畫後，台灣已錯失良機太久。

近年半導體及資訊產業蓬勃，台股不斷飆漲，甚受全球關注，證明台灣經濟實力不可忽視。加上近幾年不少台商自大陸返鄉帶回龐大資金，活躍於股市及房地產市場，都颳起資產飆升旋風。然而，台灣錢淹腳目是一回事，台灣要成為亞洲資產管理中心又是另一回事。從金融及稅制自由度、人才、乃至政治安定的角度看，台灣要和新加坡、香港爭勝，主客觀條件上都有一大段落差需要追趕。

先談優勢，台灣有不少優質企業，尤其是在AI供應鏈具關鍵地位的科技業，民間蓄積的資金也足夠雄厚。再看劣勢，台灣的金融機構多半習於面對本土客戶，缺乏應對國際客戶的經驗，語言及專業能力均不足。此外，台灣的金融稅制法令僵固，金融業受到高度監管，投資管道及分紅機制相對受限。光論這些主客觀條件，台灣想要成為亞洲資產管理中心，恐難與香港、新加坡一較高下，遑論取而代之。

更重要的是，要成為一個跨國性的金融或資產管理中心，先決條件是要有一個長期穩定的政治環境，讓投資者相信台灣的內外環境安全可靠，不致動輒風聲鶴唳危及其投資。然而，目前兩岸關係緊張，中共機艦不時擾境；而賴總統又經常高亢挑釁，最近更宣布要組建四十萬「民兵」備戰。試想，如果賴政府絲毫不以台灣的和平穩定為意，國際社會又都把台灣視為「下一個烏克蘭」；那麼，志大言大的亞洲資產管理中心，如何吸引其他國家的資金前來？

兩岸兵凶戰危，加上主客觀條件不如人，政府奢談什麼「亞洲中心」，都只是空中畫餅。那麼，金管會為何要力推「亞洲資產管理中心」呢？其中一個不能說的秘密，這恐怕只是在為台灣有錢人規劃資金外流的路徑罷了。目前國內已有十多家銀行開辦「高資產客戶」的資產管理業務，規模高達數百億美元，並正在迅速累增中。金管會推動「亞洲資產管理中心」的消息一出，台灣立即掀起國內富豪的「家族辦公室」資產熱潮。在這種情況下，成立「亞洲資產管理中心」未必能將國外資金帶進台灣，卻可能使國內高資產家族的財富更便於流向國外。若果真如此，這會是一個好計畫嗎？

任何以「區域中心」為目標的計畫，除了要有遠見、有步驟，也必須抓住時機。卅年前李登輝時代曾推動「亞太營運中心」，當年「六大中心」的規劃或許過嫌龐雜，但當時是看準中國大陸尚未崛起，台灣可藉兩岸同文同種之便，運用自己的獨特位置站穩「亞太中心」地位，並藉著經貿國際化確保台灣的安全。事實上，當時只要有一項中心計畫努力推動，都能獲致相當成就。但扁政府一上台，立刻宣布廢止亞太營運中心計畫；其後中國大陸推動改革開放並經濟崛起，台灣即錯失成為亞太中心的機會。

賴清德若不能體認國家和平之重要，任何面向世界的招徠計畫都難以成事，遑論亞洲資產中心。經發會顧問會議成為「利益集團」代言場域，亞洲資產中心若再淪為富豪的機會之窗，民眾嚥得下嗎？