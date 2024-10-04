經濟日報社論／基金架構REITs 留財引資要角

投信投顧公會舉辦「談我國REITs發展之機會與挑戰」研討會。 投信投顧公會／提供 開放基金架構的REITs（不動產投資信託）修法，對於壯大投信業並推動台灣成為亞洲資產管理中心，是一項關鍵性的指標。此次修法的亮點之一是順應國際趨勢，顯著擴大了REITs的投資標的範圍。不再侷限於商辦、廠辦與百貨，新增了資料中心、倉儲物流、醫療大樓、長日照、公共建設以及再生能源等資產類別，為投資者提供更多具長期穩定收益的選擇。

在全球市場中，REITs已被超過40個國家所廣泛接受，掛牌已接近1,000檔。根據美國全國不動產投信公會（NAREIT）的數據，已有1.7億人直接或間接方式參與REITs投資，達到一半家庭的高占比。康乃爾大學與不動產顧問公司調查也顯示，65%的大型機構投資者積極參與投資，這充分說明REITs對一般民眾和機構投資者的高度吸引力。

REITs的成功因素在於其長期穩定的收益、高流動性與透明度、以及多樣化的投資組合。此外，許多REITs在資產管理者積極運作下，具備突出的環境、社會與治理（ESG）表現。國際知名財金期刊《Journal of Portfolio Management》在去年的一篇研究顯示，REITs在關鍵永續性指標上表現出色。又以日本J-REITs市場為例，超過九成REITs皆主動採用全球房地產永續基準（GRESB）的外部評鑑標準，展現出其對永續投資的承諾。REITs另一大正面特色在於具體實踐普惠金融，透過資產證券化，將可產生長期穩定收益的大型資產，拆分為可交易的小額證券，使一般投資者能直接透過交易所參與如離岸風電等傳統高門檻的投資項目。

台灣的REITs市場目前僅剩六檔掛牌，規模小、折價大，信託架構限制了管理業者的操作彈性。相較之下，日本J-REITs市值約為新台幣3.4兆元，占股市的3.5%；新加坡S-REITs市值約新台幣2.4兆元，占股市市值約12%。日、星兩國REITs的蓬勃發展，凸顯出台灣REITs市場未來的巨大潛力，將為資產管理業者開創廣闊的藍海市場，承擔引導民間資金投入台灣實體經濟的重要任務。

雖然此次修法已在5月通過初審，但仍有許多細節有待行政與立法部門進一步支持和鬆綁。例如：首先，針對海上風機、儲能等不依附於土地，但具長期穩定收益的設備，如何納入現行的不動產定義。其次，發行標的應適度開放持有特殊目的公司（SPV）股權，便於REITs納入現有SPV架構的投資項目。此外，應參考新加坡的租稅優惠，由財政部提供更多支持，促進REITs發展。再者，應提升政策層級，協調國發會、財政部、交通部與金管會設立公共建設的單一窗口，將可行性促參案件或現有公共建設（如機場、交通、汙水處理廠等）轉換成具體案源，讓更多民眾透過REITs參與公共建設的長期穩定收益。最後，REITs標的應納入「只租不售」特色的社會住宅，讓不動產投信事業發揮專業，推出高公益性的社宅REITs，引導民間資金助力政府加速直接興建社宅，盡速完成未來八年直接興建13萬戶目標。

展望未來，擁有多元產業的台灣將成為亞洲極具特色的資產管理中心。開放基金架構REITs，亦為資產管理業者的茁壯提供了強大的基礎，後續國人應多鼓勵與支持本土投信與國際REITs共同合作，借鏡其治理透明經驗，廣開案源打造台版T-REITs產業鏈，讓超過百兆的民間資金能真正留財引資、打造繁榮永續的家園。