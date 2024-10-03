聯合報黑白集／一個颱風三天假

中颱山陀兒來勢洶洶，北北基桃秉持「禦敵從嚴」精神，宣布放颱風假，不過白天天氣相對穩定，甚至出太陽，各大百貨影城幾乎正常營業，中午用餐時段百貨公司美食街6、7成滿。記者洪子凱／攝影 全台火速宣布放颱風假，「山陀兒」卻龜速前進，甚至原地打轉。南部縣市已連放兩天假，高雄市長陳其邁三叮嚀四吩咐，叫大家別去逛百貨公司；但都會無風無雨，民眾在家也會閒得慌吧？

上次凱米颱風來襲就是如此，高雄有些地區就一口氣放了四天。前兩天先做心理準備，第三天風雨降臨，最後一天善後，放個夠本。這回遇上山陀兒，第一時間爽快放假的縣市長被盛讚「英明」，未跟進的縣市長則被罵到臭頭。因此，儘管氣象預報稱颱風昨晚七點才會登陸高雄，北中台灣所有首長都宣布放假，誰還管科學、理性那一套？

民粹時代，就是要做讓選民開心的事。不怕放錯颱風假，就怕能放而不放，徒惹民怨。何況，中央氣象署每次都開風力證明放行。糗的是，大家放假在家，眼睜睜看著山陀兒從「強颱」變「中颱」，最後可能轉「輕颱」，並延至次日上午登陸。如此一來，多數縣市今天都得再放假一天。

一個颱風三天假，固然爽了不少民眾，但其實也會耽誤不少事。看病的不能看，要辦事的辦不了，打工的沒收入，廠商無法準時交貨，雇主要負擔停工或加班損失，這都是看不見的社會成本。六都擴大後，城鄉受到颱風的影響明顯不同，有沒有必要同步放假，是否非得在前夜八點宣布，看來有重新檢討的必要。