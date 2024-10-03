聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／一個颱風三天假

聯合報／ 聯合報黑白集

中颱山陀兒來勢洶洶，北北基桃秉持「禦敵從嚴」精神，宣布放颱風假，不過白天天氣相對穩定，甚至出太陽，各大百貨影城幾乎正常營業，中午用餐時段百貨公司美食街6、7成滿。記者洪子凱／攝影
中颱山陀兒來勢洶洶，北北基桃秉持「禦敵從嚴」精神，宣布放颱風假，不過白天天氣相對穩定，甚至出太陽，各大百貨影城幾乎正常營業，中午用餐時段百貨公司美食街6、7成滿。記者洪子凱／攝影
全台火速宣布放颱風假，「山陀兒」卻龜速前進，甚至原地打轉。南部縣市已連放兩天假，高雄市長陳其邁三叮嚀四吩咐，叫大家別去逛百貨公司；但都會無風無雨，民眾在家也會閒得慌吧？

上次凱米颱風來襲就是如此，高雄有些地區就一口氣放了四天。前兩天先做心理準備，第三天風雨降臨，最後一天善後，放個夠本。這回遇上山陀兒，第一時間爽快放假的縣市長被盛讚「英明」，未跟進的縣市長則被罵到臭頭。因此，儘管氣象預報稱颱風昨晚七點才會登陸高雄，北中台灣所有首長都宣布放假，誰還管科學、理性那一套？

民粹時代，就是要做讓選民開心的事。不怕放錯颱風假，就怕能放而不放，徒惹民怨。何況，中央氣象署每次都開風力證明放行。糗的是，大家放假在家，眼睜睜看著山陀兒從「強颱」變「中颱」，最後可能轉「輕颱」，並延至次日上午登陸。如此一來，多數縣市今天都得再放假一天。

一個颱風三天假，固然爽了不少民眾，但其實也會耽誤不少事。看病的不能看，要辦事的辦不了，打工的沒收入，廠商無法準時交貨，雇主要負擔停工或加班損失，這都是看不見的社會成本。六都擴大後，城鄉受到颱風的影響明顯不同，有沒有必要同步放假，是否非得在前夜八點宣布，看來有重新檢討的必要。

社論

延伸閱讀

山陀兒颱風影響全台6萬戶曾停電 台電動員1.7萬人次搶修

東港迎王颱風攪局 千歲爺指示王船法會等科儀按表進行

中颱山陀兒逼近「風勢增強」 台中4人因風大騎車摔車送醫

颱風來襲現10級強風 台中海線1668戶停電已復電

相關新聞

聯合報社論／賴清德宣戰，卓揆主和，這是個什麼局？

中央政府明年度總預算卡關，多項政策受到影響。在野黨痛批，行政院預算編列不實且違法；賴總統則指責在野黨非理性杯葛，並下令綠...

聯合報黑白集／一個颱風三天假

全台火速宣布放颱風假，「山陀兒」卻龜速前進，甚至原地打轉。南部縣市已連放兩天假，高雄市長陳其邁三叮嚀四吩咐，叫大家別去逛...

聯合報黑白集／安倍夢該醒了

日本又換首相，石破內閣上台，跌破許多專家眼鏡，最為意難平的是台派人士。他們認為安倍路線是台灣國安保障，對於號稱安倍傳人的...

聯合報社論／電價上漲是為錯誤的能源政策埋單

趕在九月最後一天，經濟部電價費率審議委員會拍板敲定，十月十六日起調漲工業電價平均百分之十二點五。若不是立法院擱置行政院提...

經濟日報社論／拚亞洲資產管理中心 先修改法規

最近社會為金管會對金控合併案喧囂擾攘，反而忽略政府籌畫進行中的金融改革。賴清德總統大選時宣布要打造台灣成為「亞洲資產管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。