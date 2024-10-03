聯合報社論／賴清德宣戰，卓揆主和，這是個什麼局？

賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰（右）。 圖／聯合報系資料照片 中央政府明年度總預算卡關，多項政策受到影響。在野黨痛批，行政院預算編列不實且違法；賴總統則指責在野黨非理性杯葛，並下令綠委全員全勤全程應戰。閣揆卓榮泰選擇放低身段邀立法院長韓國瑜會面，盼解開僵局；兩人喝過咖啡後，韓國瑜稱將邀請朝野黨團和政院吃「和解飯」。賴清德下戰令，卓榮泰打圓場，一硬一軟能否解開總預算僵局尚未可知。畢竟，在野黨依法監督施政，可不是喝咖啡、解鬱氣的交際應酬戲碼。

這次總預算案卡關，源於立法院六月三讀通過調升原民禁伐補償，行政院總預算卻短編禁伐補償經費。原民立委高金素梅提案把總預算退回程序委員會，獲藍白支持通過，要求政院補編重提。在野黨並指出，立法院上會期也通過調高公糧價格、提高健保點值等主決議，行政院卻未編列相關預算，漠視國會決議與民眾權益。藍白立委後來又在程序委員會聯手封殺總預算案排入院會議程，藍白綠繼續罵戰。

藍白合作退回總預算案，表現最憤怒的是賴總統，他指示政院向社會說清楚，要讓在野黨受民眾嚴厲批判。為此，政院列出教育、醫療、護理、軍公教、農民權益、消防、國安、道路改善等十項受影響支出；網軍側翼更散播謠言哏圖，指在野黨退總預算，使軍公教無法加薪、無法發社福津貼、小孩學費補助也沒了，以情勒手法施壓藍白兩黨。

賴總統顯然非常在意「藍白合」日趨緊密的態勢，要求民進黨立委嚴陣以待、全力以赴。賴清德還連下三道軍令，不僅要全員全程參加黨團會議，還要全勤參與立法院會、程序委員會、各常設委員會，更需全面服從黨團指揮。相形之下，卓榮泰則擺出柔軟身段，請各部會首長善盡各種方式，努力跟立院溝通。

朝野大戰的情勒真相，不斷被揭穿。賴清德被掀出，過去任立委時也曾提案要退回總預算案，他這回又雙標。而根據預算法規及慣例，即使總預算未依限期完成審議，所有原訂計畫仍可按前一年額度動支，各項法定義務支出也不受影響。何況，總預算並非遭在野黨刪除，只是退回由政院重編。事實上，如果立院決議事項政院可完全置之不理，以民進黨之霸道，想懲罰任何群體就刪減其預算，不僅人民權益受到影響，在野制衡也失去意義。

對這次爭議，卓榮泰稱禁伐補償條例增加預算屬於違憲，民進黨總召柯建銘更揚言提釋憲。然而，過去藍綠爭相加碼老農津貼，民進黨從未說增加預算違憲。而禁伐補償條例是原民立委提案，提高補償表決時，綠委陳瑩、伍麗華也全力支持。條例通過後，民進黨並未覆議，行政院卻不依法編列預算，只是敷衍。原民會主委曾智勇稱，可依例由原民發展基金調度；卓榮泰卻直稱「違憲」，柯建銘則只想找大法官圍事，這是解決問題的態度嗎？

總預算卡關的深層原因，在於賴清德不肯面對「少數總統」和「少數國會」的事實，一味蠻幹。賴清德尚未上任就下令綠委反守為攻，擋不住國會改革就召喚青鳥威脅，除一路指導釋憲，又屢提爭議人事案，製造朝野衝突。政院未依法編列預算，不過是在汽油桶上拋出火柴罷了。

朝野黨團和行政院吃過「和解飯」，能否解決總預算卡關，猶在未定之天。重要的是，少數總統和少數國會要對民意基礎有務實認知，並表現出對在野與憲政的尊重，勿一意孤行。要順利施政，上策是依法行政、誠懇溝通；至於戰國會、戰民意，則是下下策！