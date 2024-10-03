經濟日報社論／多管齊下 化解高齡化風暴

國發會推估，2025年台灣即將邁入「超高齡社會」，每五人中即有一人超過65歲。圖／聯合報系資料照片 主計總處公布2023事業人力僱用狀況調查，顯示戰後嬰兒潮陸續退休，去年勞工退休數已達10.6萬人，再創新高，勞工平均歲數也升高到40.4歲。國發會也推估，2025年台灣即將邁入「超高齡社會」，每五人中即有一人超過65歲，事實上已有六個縣市如此；依此狀況發展，台灣總人口數在2052年將跌破2,000萬人。

和這項發展相互一致的，是台灣的「大缺工」時代已經來到。勞動部在今年第1季的人力需求調查顯示，營建業、住宿餐飲業、醫療保健業、藝術娛樂休閒業、電子資訊／軟體／半導體業、一般製造／技術服務業等五種行業都嚴重缺工。多種行業都要求政府引進更多外來移工，以解決缺工的嚴重性，但勞動部卻擔心外勞「取代」本勞，妨礙本國薪資調升，特別是一般服務業低薪遲遲未見起色，所以缺工問題看來只會日益嚴重。

主計總處調查今年7月份的「工業及服務業」每月總薪資為新台幣6.2萬元，其中製造業為7.7萬元，電子零件業為16.9萬元、電腦電子產品及光學業為8.4萬元，營建業為4.8萬元，住宿餐飲業為3.7萬元，醫療保健業為7.0萬元，藝術娛樂及休閒業為4.1萬元、專業科學及技術服務業為6.6萬元。顯然，在嚴重缺工的幾種行業中，營建、住宿餐飲、藝術娛樂休閒三類是屬於相對低薪的，醫療保健、電子資訊／軟體／半導體業卻是相對高薪的，而即使在同樣低薪或高薪的缺工行業中，也都有個別行業的差異性，因此在處理缺工的問題上，應該有不同的作法，才能真正解決問題。

對於營建和住宿餐飲業，對一般勞工基本上已沒有吸引力，屬於所謂的3D（骯髒、危險、辛苦）行業，即使調高薪資也難以吸引本地勞工參與，因此必須以外來移工和自動化來解決問題。而引進移工和自動化兩者之間是有替代性的，增加移工就會減少自動化的壓力，且增加移工經常造成社會問題，因此政策可能要相互搭配，以提供移工的名額來要求企業搭配自動化，較能提高勞工生產力而顯著提高其薪資；若只提供更多移工卻沒有搭配自動化，則因生產力沒有提高，平均薪資將持續偏低，問題不能完全獲得解決。

但是，營建業的規模相對較大，要求營建業進行自動化比較容易；住宿餐飲業就完全不同，在大量年輕人喜歡在這些行業創業之下，規模都相當有限，難以進行自動化，政府應透過各種方案設計和能夠產生「規模經濟」效果的思維下，讓小微企業都能夠進行自動化，或提升其精緻度來吸引消費、創造更高的勞工生產力，才有能力提高勞工待遇。

至於已經相對高薪的缺工行業（製造、資訊軟體半導體、醫療保健），處理的作法當然是設法增加合宜勞工的供給，包括提升高校科系的招生名額和增加轉系名額和跨系學程，也可考慮直接到開發中國家（如印度）設立高科技合作專班，有效擴大人才供給。

但醫療保健業的範圍太廣，在政府高度介入醫療市場下，明顯高薪、但不滿健保給付偏低的醫師和自認受到更多剝削的護理師都合併在此，主管機關若不適度鬆綁來反映市場價格，醫療保健業的缺工狀況未來可能會更加嚴重。另外，和先進國家比較，我國醫療保健體系的自動化情況也明顯不足，造成醫護人員過度辛勞，應設法激勵醫療機構自動化來減輕相關人員負荷，減少離職狀況。

最後，政府應考慮仿效美國，廢止屆齡「強迫退休」制度。目前在新法規下，可由工會和雇主協商延後退休年齡，但一般企業缺乏健全工會，勞工無議價能力，整個社會也難獲「高齡勞工紅利」。至於年輕人的就業問題，應以其他方案處理，不宜混為一談。