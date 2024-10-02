聯合報黑白集／安倍夢該醒了

自民黨總裁石破茂（中）10月1日獲選為第102任首相。 (美聯社) 日本又換首相，石破內閣上台，跌破許多專家眼鏡，最為意難平的是台派人士。他們認為安倍路線是台灣國安保障，對於號稱安倍傳人的高市早苗敗陣，遺憾之餘，竟將路線異於安倍晉三的石破茂，貼上「舔中派」紅標籤。殊不知，大陸當局對新日相「亞洲北約」等戰略主張，深以為慮。

日本政治向來裡外有別，看山不是山。岸田內閣雖未放棄安倍路線，但早已因時制宜。七月底拜登宣布退選，美日在東京舉行安保會談，並拉來印澳續攤四方會談，討論對中延伸威懾。但同時，岸田指派自民黨總務會長森山裕訪陸，與王毅洽談恢復牛肉等農牧貿易。王毅聽完，接口就是台灣問題和核廢水排放爭議。

日中關係受制於美中對抗，影響貿易，尤其農林水產品。岸田兩手策略，虛實輕重頗堪玩味，抗中喊得高昂，核武都列入議程，但其實是致拜登的送別曲。悄悄赴陸對話，談的卻是實利。未久中日宣布達成共識，大陸將在有效參與國際框架下的核廢水監測後，逐步恢復日本合格水產品進口。

台灣有事，日人最關切如何撤僑。石破茂認為對中加強防禦和對話要雙軌並存，不能只就爭端升高對峙。他是否和岸田一般，採取兩手平衡，值得觀察。賴總統得從安倍大夢裡清醒，想想沒有日本大哥拱火撐場，要如何維持不惜一戰的氣勢。