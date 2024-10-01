聯合報黑白集／總統之怒背後的恐懼

政壇傳出賴總統日前對新晉將官發飆，惹來不少議論。圖為賴清德總統出席陸海空軍晉任將官勗勉典禮。 圖／聯合報系資料照片 一場行禮如儀的將官晉任茶會，竟變成賴清德總統「指正」軍人不知禮節的「立威大會」。這並非「總統之怒」首例，幾天前衛福部長邱泰源也爆料，賴總統曾致電罵環境部長彭啓明。

總統怒責將官，導火線是幕僚傳達錯誤資訊，要將官「輕鬆以對不必起立」，但賴總統大可展現親民作風，智慧化解；若真的在意軍人禮節，也可事後問清楚，下次「改正」。但賴總統不但當場指正，還改了將官升遷程序，就不只是「誤會」可解釋。

總統罵部長，據稱是因為環境部沒給足夠資源讓醫療院所減碳。「罵部長」和「罵將官」，兩起事件看似不相關，實則都反映賴清德接任總統後對權力的危機感。人事、政策和預算在立法院都寸步難行就罷了，竟連內閣閣員也「陽奉陰違」，是可忍孰不可忍？

尤其在國安層次，賴政府只能全部沿用蔡政府人馬。不信任軍方是民進黨傳統；在賴總統眼裡，過去軍隊效忠國民黨，後來受前總統蔡英文籠絡，現在將官見到自己不起立，是明顯的警訊。於是才有未來將官晉升要召見當事人、甚至確認籍貫出身等威權做法。

部長將官豈犯龍顏，但龍顏兩度變色，總統府卻都不敢正面應對外界詢問，而是遷怒揭露者。如此不但欲蓋彌彰，也暴露總統之怒非源於自信，而是擔心成為弱勢總統的恐懼。