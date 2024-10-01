聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

總統府25日舉行全社會防衛韌性委員會第1次委員會議，國安會副秘書長徐斯儉（左起）、內政部長劉世芳、總統府副秘書長張惇涵出席會後記者會，表示已經設定時程目標建構全社會防衛韌性。 記者潘俊宏／攝影 賴清德總統主持全社會防衛韌性委員會議，國安會副秘書長徐斯儉在會中簡報指出，未來將透過訓練和演練，培養四十萬「具有中等強度值勤能量的可恃民力」。目前正規畫在各鄉鎮市區公所建立防災協作中心，將接收和分配這些民力，並與防災士結合，投入社會防衛。賴總統更指出，全社會防衛韌性目標之一，就是「必要時支援軍事行動」。

賴總統要培養外界逕稱為「民兵」的四十萬「可恃民力」，看在志願役官兵人數已跌到新低的國軍眼裡，不知道該羨慕，或該竊笑？徐斯儉盤點四十萬民力來源，除公務人力外，還包括民間救災團體、現役及退役替代役、義消義警社區民力任務隊及其他ＮＧＯ組織或慈善團體，他們將被訓練達到「具有中等強度值勤能量」，以備「必要時支援軍事行動」。但四十萬「民兵」的目標與能量，有待驗證。

諷刺的是，立法院預算中心報告指出，國軍志願役人數今年六月已創近年新低，多數戰鬥部隊編現比不到八成。多項軍購將陸續結案，志願役人數不足，國軍將面臨有武器卻沒人操作的窘境。而國軍今年恢復徵兵，九月起有四個以義務役為主的營，進行基地測考。但日前這四位營長聯名向立委請願，指出單位裝備嚴重不足，根本未達進訓標準。此外，國防部宣布汰除Ｍ41Ｄ戰車、ＣＭ24彈藥運輸車、大字號救難艦等裝備，但當媒體提問，為何預算書看不到它們的替代品？官員頓時支吾其詞，暴露「遇缺不補」的尷尬事實。

隨著恢復徵召一年期義務役，未來每年數萬役男入伍，乍看可解國軍缺員之苦，其實使問題更複雜。義務役只能擔任基層職務，幹部或高技術性工作仍須志願役。為容納義務役重回部隊，國軍新增五個步兵旅；為強化不對稱戰力，近年大舉擴編飛彈與無人機；各後備旅的常設幹部，未來要增到近三百人。這些措施本身都有正面價值，卻需增加近萬名志願役職務，進一步激化缺員問題。部隊缺員變成持續惡化的循環，國防部仍諱疾忌醫，粉飾太平。

國軍志願役嚴重缺乏，流失持續惡化。政府必須改善軍人的職業競爭力，盡可能緩解問題。提高從軍誘因，待遇是起碼條件。待遇不僅是薪水數字，為官兵解決住房、幼托等問題，更能鼓勵長留久用。值得注意的是，公務員與教師即使不升遷，也可六十五歲退休，軍人卻大多得在家庭負擔最沉重的中年退伍。因此提升國軍職場價值，除改善現役待遇，更須協助他們退伍的後路。「國防人力黑洞」已是必須跨部會合作因應的國安危機。

古今中外的軍隊都向官兵灌輸忠誠、堅忍等美德，磨礪為國獻身的使命感。但賴總統卻更在意軍人禮節與籍貫出身；不問幕僚作業失當，只問將領為何不起立迎接三軍統帥，甚至在軍隊國家化後，還要掌握早已不列在身分證與履歷的將領籍貫資訊。近年台灣社會的認同混亂，執政者對中華民國缺乏感情，只在攻擊政敵時才記得拿來當工具，甚至放縱側翼對國軍傳統恣意譏諷。兩岸局勢更趨嚴峻，抗中聲量喧囂，國軍缺員卻明顯更惡化，信仰與典範的瓦解，是令人不忍明說的關鍵。

賴總統提醒，全社會防衛韌性工作，需獲得全國人民的共識及支持。但無論如何，民力不可能取代國軍，必須提高從軍誘因，讓更多青年願意投身捍衛國家。同時也需體會，即使投注再多資源，國軍規模有其極限，不可能單靠武力就保證和平；就像國防人力黑洞，也不可能靠四十萬民兵填補。