經濟日報社論／降息降準下的中國大陸經濟

中國人民銀行最近先後宣布降低政策利率0.2個百分點，以及下調存款準備率0.5個百分點的「降息降準」措施。 路透

中國人民銀行最近先後宣布降低政策利率0.2個百分點，以及下調存款準備率0.5個百分點的「降息降準」措施，也放寬房貸市場及股市融資條件，下調的幅度超出預期，陸港股市連續大漲回應。雖然目前各方對此政策成效看法不一，但是普遍認為有其必要性；也顯示大陸經濟政策已經開始轉軌，相關影響值得注意。

中國大陸上半年經濟成長率5%，雖然大致符合預期目標；但第2季表現不及第1季，下半年迄今經濟表現仍不理想。特別是由於國內消費及投資不振，生產者物價指數已連續下跌近二年，今年消費者物價指數也曾出現下跌，通貨緊縮的陰影仍存在，經濟很難達到5%的年度成長目標，經濟前景也不及美國及歐盟等主要經濟體，必須有更多刺激成長措施。在公布降息降準後，國際主要經貿機構也調升中國大陸今年經濟成長率，預期有機會超過5%。

在面臨美國聯合盟友強力圍堵下，大陸在2020年提出新發展格局，雖然仍強調「雙循環」，但以擴大國內市場，提升自身創新能量的「內循環」為主，並要降低對國外依賴的「外循環」，然而此成長模式卻面臨瓶頸，運作並不順暢。

房地產產業一向是支撐中國內需市場，以及帶動經濟成長的主軸。但在習近平「房子是用來住的，而不是用來炒的」一錘定音下，近年來大陸抑制房地產市場，推出所謂「三線四檔」融資管理規則，以降低房地產企業舉債擴張的金融風險，使得不少房地產業企業破產，層出不窮的「爛尾樓」更使得不少民眾血本無歸，連帶影響國內消費能力，使經濟持續呈現低迷。

事實上，自疫情以來，中國大陸經濟一直受到房地產市場危機，以及內需市場疲弱影響。中共中央政治局在最近會議中，承認經濟出現問題，並要強力出手救市，更首次表明房市必須首先止跌回穩。另外，中國大陸也公布提振就業的相關措施，以解決青年高失業率的問題，展現其開始全面解決經濟問題的決心。

習近平經濟思維篤信實體經濟，提出「新質生產力」，以創新驅動發展新興產業，做為經濟成長的動力，成為目前中國經濟政策的重點。不過在國內需求不足下，必須依賴出口吸納過剩產出，但卻面臨其他國家指控其不當補貼的貿易制裁，最近各國對大陸電動車加徵報復關稅即是一例；在未來會面對更多反制措施下，發展不確定性高。

綜合而言，在各國將中國大陸視為主要圍堵目標下，大陸未來會面臨更嚴苛的外在環境。美國總統選情雖然仍不明朗，但可以確定的是，無論誰當選，對中國大陸的反制不會鬆手，仍會持續擴大，只是程度上的差別。基於此，在未來對外擴張阻力增加下，必須回歸由刺激國內經濟著手，此次措施預期只是第一波，未來還有可能推出更多提振國內經濟的方案。

在美中長期經貿對抗、大陸經濟情勢不佳，以及地緣政治風險等多重因素下，近年來兩岸經貿結構也發生質變。台灣對大陸投資快速下滑，東協及美國成為台灣主要海外投資據點。今年上半年受人工智慧商機帶動下，台灣出口成長11.6%，但對大陸出口則持續降溫，衰退2.6%，占總出口比重也下降到31.2％，為22年來的新低。

雖然對大陸市場出口依賴降低，有助於降低風險，但是近年來對中國大陸出口疲弱，連帶也影響到台灣經濟成長。

在中國大陸寬鬆貨幣政策未來還有可能再加碼下，內需市場可望升溫；如何在兼顧出口動能及風險管控下掌握商機，一方面帶動台灣對大陸出口，另一方面則維持台灣對其他地區出口同步成長，雙管齊下，不偏廢任一市場，對台灣最為有利。