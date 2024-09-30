經濟日報社論／台灣不應只滿足於AI兵工廠角色

AI示意圖。 路透

近期OpenAI執行長奧特曼在其部落格發文，一方面維持其對AI發展前景的樂觀，認為「超級AI有可能在未來幾千天內問世」，AI技術的進步將使未來幾代的人們，能完成前人認為不可能的事；另一方面，奧特曼也認為在AI發展的過程中，如何降低算力成本與建立AI基礎設施，是至關重要的議題。

奧特曼所提出的超級AI願景，除了持續帶給各界對於AI技術與應用的想像空間外，其對於AI基礎建設的倡議，也與輝達的超級銷售員黃仁勳有異曲同工之妙，都認為各國應該積極建置AI訓練與應用所需的算力基礎建設。確實在生成式AI風潮下，雖然AI軟體與應用業者尚未見獲利，但各界陸續投資算力基礎建設，使得AI硬體供應鏈業者，從上游的晶片供應商如輝達、AMD，半導體製造業者如台積電（2330），下至伺服器業者如美超微電腦、鴻海、廣達、緯創等，皆已顯著受惠。

台灣因在半導體與伺服器產業的長期經營，在晶圓代工先進製程與伺服器產業皆具全球領先地位，且具高市占率，成為各國發展AI技術與應用時不可或缺的兵工廠、軍火庫。也因此，當各界積極布建資料中心等算力基礎建設時，除了輝達、美超微等美系業者外，台灣的半導體與伺服器關連產業獲益甚多，即便在全球景氣低迷之際，相關上下游產品的熱絡仍帶動我國外銷訂單持續增加。

但正如奧特曼所表示，未來AI普及率的提高，有賴相關算力基礎建設的成本持續降低，讓使用AI應用的價格能夠更為親民，進而推動AI應用更為普及。觀察未來的AI，恐怕就像當今的網路一般，必須是無所不在的，讓使用者在可負擔的成本下隨手可得。要達到這樣的理想狀態，算力資源的普及確為發展關鍵，如若AI基礎建設不足，AI甚至會引發國家、社會、產業間的數位落差。

在國家競爭上，將因AI基礎建設投資的規模經濟，造成強者愈強，贏者通吃的局面；在產業競爭上，也會形成資本層面的競爭，造成大者恆大的形勢，甚至形成新創業者的進入門檻，造成產業的不均衡發展；在社會中，更會導致經濟、知識能力差異衍生的數位落差，失去數位經濟發展時的包容性。當如奧特曼所言，AI可能成為只有富人才能使用的工具時，若AI又已成為影響個人競爭力的關鍵要素，恐將造成富者益富、貧者益貧的狀態，甚至形成新的社會弱勢族群。如此一來，社會上恐將出現對AI技術與應用發展的疑慮，而產生發展阻力。

台灣在全球各國推動AI基礎建設普及一事上，可以扮演極為關鍵、重要的角色。但當我們正積極以AI兵工廠的角色，從供應端協助各國推動AI普及化發展的同時，我們國家的AI基礎建設藍圖為何，更值得各界積極投入構思。當各國積極為了AI發展而採購相關基礎建設所需的硬體設備時，台灣又採購、布建了多少基礎建設？當我們在供應鏈中保持領先地位時，台灣在AI應用環境的建置、優化，甚至是數位基礎建設韌性的強化，更值得各界關心、思考。

尤有甚者，AI的基礎建設絕對不會只有算力建設，還包括自主的AI模型、網路通訊環境，以及影響AI模型訓練中最重要的資料，還有取得相關資料和AI應用時所需的法規環境。當歐、美、日、中等領先國家，從不同角度積極推動AI相關軟硬體與法規基礎環境的建構，甚至搶占國際話語權時，我國的AI發展策略應有更積極全面的思考，不但扮演供應鏈中軍火庫、兵工廠的關鍵角色，更能進一步延伸、提升至國內的整體應用環境與AI基礎建設，打造更為全面的AI強國。