聯合報黑白集／靠直播就想收割小草？

綠委整體直播流量不敵民眾黨立委黃國昌一人。 圖／聯合報系資料照片 賴清德總統最近要求民進黨中央、黨團開直播搞「空戰」，希望趁著柯文哲被羈押啟動「小草復育計畫」，結果綠委整體直播流量甚至不敵民眾黨立委黃國昌一人。關鍵在於，不論直播或拍影片，都只是「術」的層面，沒有「道」，只靠「術」難以成大局，賴清德以為只要靠直播就能吸引小草回歸，未免也把小草想得太簡單。

賴清德當年跟蔡英文競爭黨內初選，被蔡的網路聲量輾壓，有綠委透露，賴為說服他開直播，還以自身為例表示當年就是在這塊「吃了虧」。不可否認，蔡英文的網路聲量確實傲視藍綠陣營，但並非她擅長面對鏡頭。雖然她被形容是「空心菜」，但至少在執政前期她不時創造出一些文青式的華麗詞藻，如「沒有人需要為自己的認同而道歉」，雖然最後根本沒做到，但確實吸引很多年輕人。

然而，賴清德上任迄今，根本沒有提出具體的國家願景。最近他更稱台灣因地緣政治變化使得軍工產業受惠，正因在賴的施政藍圖中只有「對抗」二字，才會以台灣變成世界兵工廠而沾沾自喜。但除了對抗，他的終極目標是什麼？這些全是一片空白，光靠立委直播當然難以拉抬。話說回來，賴在總統競選期間推出的「看見，賴清德」影片效果也不怎麼樣。

這種只見其術而不知其道的作法，就想吃回頭草？