聯合報社論／經發會最大貢獻：閣揆被看破手腳

行政院9月3日召開經濟發展委員會顧問會議，圖為出席的政府首長與顧問大合照。 圖／聯合報系資料照片 九月三日，行政院召開了規模盛大的「經濟發展委員會顧問會議」，邀請五十餘位產、學大老參加，行政院長、副院長、秘書長均與會，財經部會首長更是一整天列席。開會之前，五十餘位顧問由院長卓榮泰逐人頒發聘書並合影握手，人人笑容燦爛；然後院長再與顧問大合照、人人比手勢按讚；會議尾聲，則是院長率各部會首長聆聽建言，然後以「敬謹受教」之姿由衷感謝。卓院長對於這種庸俗無比的大拜拜興致高昂。

行政院幕僚奉命要辦這樣的大拜拜，也確實辛苦。事先，他們要分頭聯繫各行各業年高德劭的大老，請他們賞光。大老們礙於情面，只好勉強同意。然後，行政幕僚要湊齊這些大老們的時間，拗他們參加一整天的會議。此外，工商大老們根本不知道新政府競選政見為何，也不了解各部會施政現況，就只能就自己產業利益努力爭取。各財經部會幕僚當然知道大拜拜沒什麼路用，只好努力召開幾次會前會，先搓出一些部會預擬的結論，避免九月三日的雜燴拼盤上不了檯面。依新聞拼湊圖象，經發會顧問會議就是這樣運作籌備的。

為什麼卓榮泰喜歡大拜拜這一味呢？檢視我國過去三十年的行政院長，或者有豐富的部會首長經驗，或者是地方縣市首長出身，幾乎都有擔任首長的資歷。部會或地方首長綜理所轄業務，負責整體施政成敗，必須要有尋找方向、擬定政策、規畫做法、付諸行動等步驟或執行構思，才可能做出成績。即使首長平庸，但是走過前述擬定政策、推動政策的過程，多少也是歷練。這些部會與首長歷練，絕對是將來他們掌理更大國家機器的重要基礎。

但是卓榮泰完全沒有任何首長的行政經歷，從來沒有轄理行政業務的經驗。卓榮泰擔任過民意代表、民進黨主席，政黨人脈雄厚；但是他的行政資歷，只有總統府代理秘書長與行政院秘書長。秘書長的任務就只是輔佐老闆，方方面面折衝，熟練操作圓融。秘書長不必管老闆的政策是怎麼「形成」的，只需要注意政策推動「過程」的平順。卓榮泰擔任行政院長四個多月，差不多也就是這種表現：鞠躬哈腰、身段柔軟、政策空白、言必稱總統。簡言之，卓院長仍然在做總統府秘書長。

正因為卓榮泰沒有政策方向，所以就只能靠「打詐」這樣的議題擦邊推進。一旦他想推動正經八百的財經政策，就顯得左支右絀，抓不到方向。經發會三大議題的建言雜沓，多達八十餘項，創新經濟組更高達四十九項，幾乎是包山色海。建言內容涵括力拚軟體設計迎頭趕上（什麼叫做力拚？）、發展主權ＡＩ基金（主權基金已經討論了近卅年）、建立人才觀測機制（觀測機制也能算是政策？）、努力補足觀光人力（怎樣才算努力？）、建立需求取向創新機制（很多創新在初期根本沒有需求）、要年輕人創意與國家需求雙軌進行（根本不知所云）。

這些建言固然有若干值得關注，但也充斥著語意混淆、利益摻雜、口號充數、一廂情願、邏輯矛盾的敘述。行政院長居然下令各部會：這就是未來工作的內容，令外界驚訝也感慨。靠著一天儀式性會議，就敢宣稱是為過去廿年台灣經濟「把脈」、就能下達「未來工作內容」的命令，卓榮泰真實向外界展現了他的視野短淺、政策空白，行政判斷更是完全不進入狀況。若不是幾位學者顧問會後聲明提醒，台灣經濟可能就這樣被帶進災區。

一場會議就讓行政院長被人看破手腳，可能是此次經發會最大的貢獻。