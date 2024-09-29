聯合報黑白集／咖啡政治學

中央總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）27日在立法院會國是論壇後和立法院長韓國瑜（右）會面詳談。卓榮泰稍後表示，「喝過一杯很溫暖的咖啡了」。 圖／聯合報系資料照片 中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀行政院長卓榮泰共商，卓揆說「喝過一杯很溫暖的咖啡」。

台灣政壇有三杯咖啡頗值回味。第一杯是民進黨、新黨一九九六年的「大和解咖啡」，之後共推二月政改，若非當時有民進黨立委跑票，時任民進黨主席施明德早當上立法院長，更可望開啟「聯合政府」新時代。

二○○五年，面臨朝小野大的前總統陳水扁，希望與國、親兩黨主席馬英九、宋楚瑜喝大和解咖啡。卻因扁與連戰、宋楚瑜會面後拋棄誠信先例，馬豈敢再喝這杯「無誠咖啡」。

去年競選總統期間，柯文哲拋出對話意願，侯友宜隨即附和，郭台銘更提出「三隻小豬喝咖啡」。只是這杯「非綠特調咖啡」還沒上桌，郭即宣布參選；三人貌合神離，終致賴清德挾四成少數當選。

三杯咖啡目的殊異，卻均凸顯唯有誠心合作方能成事。回看韓卓咖啡會，立法院長超越黨派、維繫國會運作是本分，協助遊說在野黨還真如卓揆所言只能算是溫暖送情。但看民進黨政府，卻無視預算違法編列，又把責任全推給在野黨；同時，多名官員更無視溝通本分及賴總統的「全勤軍令狀」，豈有展現絲毫誠意？

要解開總預算僵局，唯依法編列、誠心溝通而已。不願放下執政傲慢，只想靠喝咖啡或吃「和解飯」來解決，未免太天真！